Le sadhu indien qui lève le bras depuis 48 ans | Vie

Il l’a relevé en 1973 et ne l’a plus abaissé. Je n’en peux plus, même si je le voulais… Il est complètement rabougri.

Dans la culture hindoue, un sâdhu est un moine ou un ascète qui abandonne tout pour suivre le chemin de la pénitence dans le but d’atteindre l’illumination.

Dans l’hindouisme, la vie passe par quatre phases : étudier, être un père, être un pèlerin, et finalement devenir un sâdhu.

En 1973, Amour bharati Il avait réussi les deux premières phases : il avait étudié, il était employé de banque en Inde, et il avait 3 enfants. Mais il n’était pas satisfait de sa vie. Soudain décidé de tout abandonner, levez le bras en pénitence pour la paix mondiale, en l’honneur du dieu Shiva, et ne le baisse plus jamais. 48 ans plus tard, il tient toujours sa promesse :

« DIFFICILE À CROIRE » Sadhu Amar Bharati a gardé son bras droit levé pendant plus de 45 ans en signe de dévotion à Shiv Shambhu 🙏🔱 pic.twitter.com/ikyrgIhvGq – V शुद्धि (@V_Shuddhi) 27 septembre 2021

Il y a près d’un demi-siècle, il a commencé le pèlerinage, est devenu un ascète, et aujourd’hui il est l’un des sadhus les plus vénérés de l’Inde.

« Je ne demande pas grand-chose. Pourquoi nous battons-nous, pourquoi y a-t-il tant de haine et d’inimitié entre nous ? Je veux que tous les Indiens vivent en paix. Je veux que tout le monde vive en paix », a-t-il expliqué dans une interview.

Amour bharati avoue que les deux premières années étaient de la torturesurtout les premières semaines. Son bras lui faisait très mal, la douleur était atroce. Cela le tenait éveillé même quand il dormait.

Mais J’avais déjà décidé de devenir un sadhu, et sa pénitence était justifiée : la paix mondiale et l’honneur de Shiva, valaient bien un bras levé.

Le nouveau Kindle Paperwhite de 2021 lance un écran plus grand de 6,8 pouces avec plus de luminosité, des bords plus fins, 8 Go de stockage, il est 20% plus rapide, avec plus d’autonomie et une charge rapide.

A partir de la deuxième année le bras a commencé à s’atrophier, et il a cessé de le sentir.

48 ans se sont écoulés, et comme on le voit sur les photographies, Le bras d’Amar Bharati s’est complètement atrophié.

Maintenant, je ne pouvais pas le baisser même si je le voulais. Il ne peut pas le déplacer et le cartilage de son épaule et de son coude s’est asséché. Vous ne pouvez pas le plier. La seule façon de le faire serait de le casser.

Pour notre culture occidentale, cette pénitence peut être difficile à comprendre. Mais dans l’hindouisme, ces types d’exploits sont très respectés.

On estime qu’il y a plusieurs millions de sâdhus en Inde, bien que la plupart se contentent de jeûner, de prier et de méditer. Ils ne font pas des pénitences aussi extrêmes.