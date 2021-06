Le ‘SafeMoon squeeze’ commence : voici ce que c’est et où l’acheter

Si vous êtes un membre actif de la communauté crypto, vous avez probablement remarqué un sujet populaire au cours des dernières 24 heures. SafeMoon (SAFEMOON), un projet altcoin prometteur, prendra de la valeur grâce aux investisseurs de Reddit.

Cet article explique pourquoi cela se produit, si vous devez acheter SafeMoon maintenant et ce que l’avenir réserve au projet. Pour commencer, faites défiler vers le bas pour trouver les meilleurs endroits pour acheter la crypto SafeMoon en ligne.

Où acheter des pièces SafeMoon aujourd’hui

Si vous recherchez les meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger SAFEMOON au Royaume-Uni et ailleurs, ne cherchez pas plus loin que les deux options ci-dessous. Ces plates-formes ont été choisies par notre équipe d’analystes en raison de leurs faibles frais, de leurs interfaces utilisateur solides et de leur support client fiable.

Qu’est-ce que SafeMoon ?

Fondée aux États-Unis en mars 2021, il s’agit d’une crypto-monnaie décentralisée qui fonctionne sur la Binance Smart Chain. Contrairement aux autres crypto-monnaies, SafeMoon récompense les détenteurs de tokens qui conservent les tokens et impose des taxes à ceux qui les vendent à des frais de 10 %, dont 5 % sont reversés aux détenteurs de tokens.

La pièce a rapidement pris de l’ampleur après son lancement et maintenant les investisseurs en crypto la ciblent pour une baisse de prix.

Qu’est-ce que la poignée SafeMoon ?

Il s’agit d’un mouvement communautaire dirigé par le forum Reddit SatoshiStreetBets, la version crypto-monnaie du tristement célèbre WallStreetBets. L’objectif est de “prendre tout le pouvoir des banques et de le transférer au peuple” en créant “une pression à la hausse massive et soutenue” sur le prix de la pièce SAFEMOON, grâce à la “brûlure de jetons induite par le volume”.

Contrairement à un short squeeze, comme on le voit avec AMC Entertainment et GameStop, ce squeeze n’est pas destiné à attraper les importantes positions courtes détenues par les grandes institutions financières. Au lieu de cela, la seule chose que ce mouvement cherche à exposer est la prétendue diffamation et le ridicule de l’équipe de développement de SafeMoon, qui, selon SatoshiStreetBets, a été ciblée « à tort ».

Faut-il acheter SafeMoon maintenant ?

Si vous achetez la valeur fondamentale de la crypto-monnaie, ou si vous pensez que la campagne Reddit générera un sentiment positif du marché et donc une augmentation des prix, le moment est peut-être venu d’acheter SafeMoon.

Cependant, assurez-vous que vous êtes à l’aise avec les risques. SAFEMOON est un altcoin à un stade précoce et la volatilité est inévitable, alors n’investissez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre entièrement et n’ayez pas peur d’éviter d’investir si vous avez un peu peur du risque.

Prévision de prix SAFEMOON

Nous sommes toujours prêts à éviter de donner des prévisions de prix pour les altcoins, car ils ne sont généralement pas fiables. Cela est dû au grand nombre de variables et au grand nombre d’inconnues qui rendent presque impossible le calcul de la valeur fondamentale.

Cependant, nous sommes optimistes quant à SafeMoon ; Du moins à court terme.

Les médias sociaux réagissent à la compression de $ SAFEMOON

De nombreux investisseurs ont réagi au mouvement de compression de SafeMoon sur les réseaux sociaux ces dernières heures, beaucoup d’entre eux utilisant le hashtag #safemoonsqueeze.

