Le SAG-AFTRA nomme le directeur exécutif national de Crabtree-Irlande ⋆ .

Le SAG-AFTRA a déclaré avoir nommé Duncan Crabtree-Ireland successeur de David White au poste de directeur exécutif national et négociateur en chef.

Le conseil d’administration du plus grand syndicat d’Hollywood, qui représente environ 160000 artistes, a approuvé un contrat de trois ans pour Crabtree-Ireland, son avocat général et directeur de l’exploitation, lors d’une réunion spéciale mercredi. Son indemnité n’a pas été divulguée.

Crabtree-Ireland remplace White, qui a récemment annoncé qu’il quitterait le poste qu’il occupait depuis 2009. Crabtree-Ireland assumera le rôle le 21 juin.

«Duncan est un choix naturel, un leader expérimenté et très respecté par les membres et le personnel», a déclaré la présidente du SAG-AFTRA Gabrielle Carteris dans un communiqué. «Je suis convaincu que sous sa direction, le syndicat continuera de miser sur les réalisations et la stabilité qu’il a supervisées en travaillant aux côtés de David White au cours des douze dernières années.

Crabtree-Ireland, 48 ans, avait dirigé les mesures de sécurité du syndicat COVID-19 et participé aux négociations avec les studios hollywoodiens sur les conditions d’un accord de retour au travail l’automne dernier.

«C’est un honneur d’accepter ce poste et j’ai hâte de continuer à travailler avec les membres, le Conseil national, les conseils locaux, les dirigeants et le personnel dans ce nouveau rôle», a déclaré Crabtree-Ireland dans un communiqué. «Ensemble, nous nous appuierons sur les succès remportés ces dernières années, tout en élaborant des stratégies et en innovant pour l’avenir tout en naviguant dans les changements spectaculaires qui se produisent dans notre industrie.

Crabtree-Ireland est General Counsel depuis 2006 et Chief Operating Officer depuis 2014. Il a participé à la fusion réussie entre SAG et AFTRA en 2012.

Il a également été négociateur principal pour les contrats musicaux de SAG-AFTRA et pour le contrat de SAG-AFTRA avec le réseau Telemundo pour les productions en langue espagnole. Bilingue anglais et espagnol, il supervise l’initiative bilingue du syndicat et est coanimateur du podcast «SAG-AFTRA en Español».

En 2019, la SAG-AFTRA lui a décerné le George Heller Memorial Award pour ses services extraordinaires au syndicat. Il préside le conseil d’administration du SAG-AFTRA & Industry Sound Recordings Distribution Fund et est également coprésident du conseil d’administration de l’American Federation of Music & SAG-AFTRA Intellectual Property Rights Distribution Fund, ainsi que membre de les conseils d’administration du SAG-Producers Pension Plan et du SAG-AFTRA Health Plan.

Ancien procureur pénal du bureau du procureur du comté de Los Angeles, Crabtree-Ireland a reçu de nombreux prix pour son travail, notamment le prix Peggy Browning et le prix du co-président du barreau LGBTQ + de Los Angeles.

Crabtree-Ireland est nommé juge intérimaire de la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Il a également été professeur adjoint à la faculté de droit de l’USC.

Le diplômé de l’Université de Georgetown et de la faculté de droit de l’UC Davis vit à Los Angeles avec son mari, John, et leurs cinq enfants.

Bulletin

Dans le secteur du divertissement

The Wide Shot vous apporte des nouvelles, des analyses et des informations sur tout, des guerres en streaming à la production – et ce que tout cela signifie pour l’avenir.

Vous pouvez occasionnellement recevoir du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));