Le Saint Louis Fashion Fund vise à créer 20000 emplois d’ici 2030 – WWD

Le Saint Louis Fashion Fund a fait appel à Monique Levy en tant que nouvelle directrice générale.

La nouvelle recrue rejoindra officiellement l’organisation à but non lucratif le 7 juin. Levy arrive à bord à un moment charnière, car le fonds vise à créer 20 000 emplois liés à la mode à partir de 2030. Les entreprises liées à la mode contribuent 3,3 milliards de dollars au développement économique de la ville et le plan est de porter ce chiffre à 6 milliards de dollars d’ici 2030.

Elle apporte son expérience dans le marketing, la gestion d’événements et la collecte de fonds, ainsi que son savoir-faire en tant qu’ancienne avocate interne pour les start-ups et les petites entreprises établies.

La présidente du conseil d’administration du fonds, Madeline Akins, a déclaré qu’elle était convaincue qu’Akins pouvait guider la vision à 10 ans du fonds et son objectif de doubler le secteur de la vente au détail d’ici 2030 à Saint-Louis.

En juillet, le Saint Louis Fashion Fund déménagera dans son nouveau siège au 3333 Washington Avenue. Là, il sera logé dans un bâtiment historique qui appartient et est géré par la Kranzberg Arts Foundation dans le Grand Centre Arts District.

Dans un communiqué, Levy a déclaré qu’elle avait hâte de «travailler main dans la main avec la communauté civique pour créer de nouveaux emplois et entreprises dans la région, comme Evolution St. Louis, un fabricant de tricots de haut niveau qui a été dans la ville. pendant deux ans.”

Levy a remercié de tout cœur le cofondateur du fonds pour avoir rendu cela possible grâce à «des efforts incroyables et persistants».

Avant son nouveau rôle, Levy a travaillé en tant que directrice du développement et des opérations pour Gateway to Hope, une organisation locale à but non lucratif vouée à assurer l’accès aux soins de santé et l’équité pour les femmes qui luttent contre le cancer du sein. Après avoir obtenu un diplôme de premier cycle à l’Université de Floride, Levy a obtenu un diplôme en droit de la St. Thomas School of Law de Miami.

Quelques designers basés à Saint-Louis se sont diversifiés. Brandin Vaughn, par exemple, se serait diversifié après avoir collaboré avec Shon Simon Co. et prévoyait de juger le prochain tour de l’exposition «Threads» du Missouri History Museum. Il intervient également avec le style et la garde-robe des Isley Brothers. Un autre designer local Leonard Stewart Jr., dont le label est SSTEW3, prévoit de commencer à travailler avec Rent the Runway cet hiver en proposant entre 400 et 800 unités, a déclaré Stewart.

De retour de Los Angeles, il a déclaré jeudi qu’il y avait rencontré des stylistes célèbres pour essayer d’accroître la visibilité de sa marque.

Certains avantages d’être basé à Saint-Louis sont des biens immobiliers abordables et des impôts bas, a-t-il déclaré. Dans quelques jours, Stewart, qui a lancé son entreprise il y a environ deux ans, déménagera dans un nouvel espace d’environ 750 pieds carrés.

Après avoir travaillé avec Harlem Fashion Row, Stewart est resté en contact avec le fondateur du groupe Brandice Daniel. «À l’avenir, il est plus que probable» qu’ils travailleront à nouveau ensemble, a-t-il déclaré.