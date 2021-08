Le salaire de Cristiano Ronaldo à Man United bien plus élevé que ce qui avait été annoncé précédemment – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo deviendra le footballeur le mieux payé de l’histoire de la Premier League lorsqu’il signera son contrat avec Manchester United, selon un nouveau rapport.

James Ducker du Telegraph a révélé en exclusivité que, contrairement à d’autres rapports plaçant son salaire à 480 000 £ par semaine, Ronaldo gagnerait beaucoup plus.

“Il est entendu que le contrat de deux ans de Ronaldo, qui comprend l’option de 12 mois supplémentaires, lui permettra de gagner plus de 560 000 £ par semaine que valait le contrat de l’ancien attaquant de United Alexis Sanchez à Old Trafford, bonus et image compris droits », écrit Ducker.

“Cependant, le contrat serait nettement inférieur au contrat d’un million de livres sterling par semaine de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint lors d’un transfert gratuit de Barcelone plus tôt ce mois-ci.

“Le contrat de 400 000 £ par semaine de Raphael Varane avec United avait brièvement fait de lui le joueur le mieux rémunéré de la Premier League cet été, mais il sera désormais éclipsé par son nouveau coéquipier, avec qui il a également joué au Real.”

Ducker est un journaliste très fiable, mais ses allégations concernant le salaire de Ronaldo et celui de Varane dépassent largement ce qui a été rapporté ailleurs.

Le contact de Varane a été largement rapporté à 200 000 £ par semaine.

Ducker inclut cependant des « bonus et droits à l’image » dans son calcul, ce qui pourrait en théorie rendre ses chiffres plausibles.

Le journaliste affirme également dans le même article que ” les Glazers avaient eu l’opportunité de signer Ronaldo plus tôt dans l’été mais avaient résisté étant donné qu’ils engageaient déjà près de 120 millions de livres sterling pour signer Jadon Sancho et Varane du Borussia Dortmund et du Real Madrid respectivement. .

“Mais les propriétaires ont décidé de faire une exception pour Ronaldo une fois que City est entré dans la course pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or après avoir décidé qu’ils ne pouvaient pas autoriser une signature qui change la donne et que l’un de leurs anciens joueurs les plus vénérés rejoigne les champions et équipe qu’ils essaient d’usurper au sommet de la Premier League.

Cette partie de l’exclusivité de Ducker est plus cohérente avec d’autres rapports. Il a été largement rapporté plus tôt dans l’été que Jorge Mendes, l’agent de Ronaldo, avait sondé United, entre autres clubs, d’un éventuel déménagement.

Il est également clair que l’intérêt de City n’a semblé commencer que lorsqu’ils ont accepté la défaite dans leur poursuite de Harry Kane des Spurs – en d’autres termes, CR7 était en quelque sorte leur lot de consolation et la réticence des deux côtés a permis à United de bondir.