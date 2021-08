Le salaire de Pogacar après son renouvellement qui fait de lui le mieux payé

19/08/2021 à 13h10 CEST

Il ne fait aucun doute que l’un des grands noms du cyclisme du futur est Tadej Pogacar.Champion du Tour de France en 2020 et 2021, le Slovène est l’un des cyclistes les plus convoités de tout le peloton et c’est pourquoi son équipe actuelle, le Émirats Arabes Unis, a fait tout son possible pour essayer de vous protéger avec un renouvellement qui vous lie à eux jusqu’en 2027, tournée vers l’avenir, et jusqu’à ce que Pogacar ait 29 ans.

Pour cela, les Émirats arabes unis ont dû débourser une somme importante. Tel que calculé par La Gazzetta dello Sport, le total de la signature de Pogacar atteint 36 millions d’euros, ce qui nous place dans le fait que le cycliste recevra six (6) millions d’euros par an.

Une somme qui, selon les autres brassées dans le circuit international, est pratiquement inabordable pour de nombreuses équipes qui pourraient tenter de convaincre Pogacar, comme Ineos, Jumbo-Visma ou Israel Start-Up Nation, pour lesquelles les EAU ont ainsi misé les freins à toutes les sorties possibles du Slovène.

Avec ce goujon, Pogacar devient le cycliste le mieux payé de tout le peloton, et serait suivi de Chris Froome, qui gagne 5,5 millions d’euros dans Israel Start-Up Nation calculés par L’Équipe, et Pierre Sagan, avec le même montant.

D’autres noms pertinents suivent dans la foulée, tels que Geraint Thomas (3,5 millions), Egan Bernal (2,8 millions) ou Michal Kwiatkowski (2,5 millions).