Le salaire d’Erling Haaland pourrait être une pierre d’achoppement pour le transfert au Bayern Munich

Bien qu’Erling Haaland n’ait jamais exprimé son désir de quitter le Borussia Dortmund pour le Bayern Munich, le front office du Bayern s’est entendu sur le fait que le Norvégien serait un successeur plus qu’idéal de Robert Lewandowski.

Haaland a 12 ans de moins que Lewandowski, a déjà tracé une trajectoire incroyable vers l’un des attaquants les plus recherchés d’Europe et est l’un des jeunes talents les plus prometteurs au monde. Le contrat actuel de Lewandowski au Bayern expirera à l’été 2023, bien qu’il puisse encore signer une prolongation. Pourtant, il est primordial pour le Bayern d’aligner son remplaçant à long terme et Haaland conviendrait parfaitement à la facturation – il pourrait cependant y avoir des obstacles importants.

Selon la dernière édition de Sport Bild (via @iMiaSanMia sur Twitter), le Bayern espère un jour acquérir Haaland de Dortmund comme étant au mieux éphémère. Même si l’attaquant aspire à succéder un jour à Lewandowski, le Bayern pourrait ne pas être prêt et disposé à payer son salaire en plus de ce qui serait vraisemblablement des frais de transfert substantiels. Haaland est représenté par Mino Raiola, qui mène un marché notoirement difficile pour ses clients et a la réputation de tirer le meilleur parti de tout accord possible.

Le Bayern n’est, sans surprise, pas le seul club intéressé par Haaland. Les Bavarois l’ont surveillé de près pendant la majeure partie de sa carrière en Bundesliga, mais il y a d’autres prétendants à l’étranger, en particulier dans la Premier League, plus lucrative financièrement, en Angleterre. Chelsea FC, Manchester United et Manchester City ont tous manifesté leur intérêt à un moment ou à un autre pour la starlette norvégienne et les trois clubs sont bien plus préparés que le Bayern à dépenser des sommes considérables pour lui. City a recruté Jack Grealish d’Aston Villa cet été pour 117 millions d’euros tandis que United a fait venir Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raphael Varane (Real Madrid) et Cristiano Ronaldo (Juventus) pour un total combiné de 130 millions d’euros. Ils sont tous prêts à dépenser beaucoup d’argent.

Selon Sport Bild, Raiola exigerait que Haaland reçoive un salaire annuel de 50 millions d’euros, ce qui est une somme astronomique qui détruirait complètement la structure salariale du Bayern. En 2021, seul Lewandowski a gagné plus de 20 millions d’euros et Manuel Neuer et Leroy Sane étaient juste derrière lui à 18 et 17 millions d’euros. 50 millions d’euros, même pour un joueur comme Haaland, ne seraient pas réalistes si le Bayern veut conserver l’intégrité structurelle de ses distributions salariales.

Même Karl-Heinz Rummenigge a exprimé son sérieux doute que Haaland restera en Bundesliga, sans parler du transfert au Bayern à un moment donné dans le futur. Les chiffres vantés par Raiola et son camp le rendent beaucoup trop irréaliste aux yeux de Rummenigge. « J’ai peur qu’il ne reste pas en Bundesliga. Les chiffres qui circulent montrent qu’il est difficile de le garder en Allemagne. Je suppose que son avenir est à l’étranger », a expliqué l’ancien PDG du Bayern.