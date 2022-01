Le salaire du député devrait augmenter à 84 000 £ alors que les Britanniques normaux sont confrontés à une crise du coût de la vie | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les députés britanniques sont actuellement payés 81 932 £ par an, mais leurs salaires pourraient augmenter de 2 000 £ à 84 000 £. Cette augmentation de 2,7% entrera en vigueur le 1er avril si elle est approuvée par le régulateur britannique des dépenses. Les députés sont maintenant sous pression pour suspendre leur augmentation de salaire d’un an après qu’il a été prévu pour le même jour que des milliers de familles britanniques devront faire face à des factures de ménage qui montent en flèche.

L’Alliance des contribuables a maintenant critiqué l’augmentation potentielle de la rémunération des députés.

Le directeur général de la Taxpayer’s Alliance a déclaré que les politiciens devraient être payés en fonction des « performances économiques du pays ».

Les députés britanniques reçoivent généralement une augmentation de salaire annuelle liée aux augmentations de salaire moyennes du secteur public, ce qui entraînerait cette année une augmentation de 2,7 pour cent.

L’augmentation des salaires des députés l’année dernière a été suspendue en raison de la pandémie de Covid-19.

Les hausses d’impôts, la flambée de l’inflation et les prix élevés du gaz pourraient laisser des centaines de livres sterling aux familles britanniques.

Selon les estimations internes du gouvernement, vues par le Times, l’inflation pourrait atteindre environ 7 % si les ministres ne plafonnent pas l’augmentation des factures d’énergie due en avril.

Et les données de l’Office of National Statistics, ONS, ont montré qu’il existe un énorme fossé de richesse entre les jeunes et les moins jeunes.

L’ONS a noté que la richesse des plus de 55 ans, « était 25 fois plus élevée que celle des 16 à 24 ans ».

Les députés d’arrière-ban ont dénoncé Rishi Sunak au sujet de plans visant à augmenter le taux de l’assurance nationale.

Le député conservateur Jake Berry a averti que son parti pourrait perdre des électeurs du mur rouge s’il ignorait le coût de la vie actuel lors du « tsunami ».

Les députés conservateurs ont mis en garde le gouvernement contre une augmentation de 12 milliards de livres sterling de l’assurance nationale prenant effet en avril.

Ce contrecoup a déclenché une confrontation tendue entre Jacob Rees-Mogg, qui appelle à la suppression de la hausse, et le chancelier Rishi Sunak.

M. Rees Mogg a déclaré que la hausse de l’assurance nationale pour financer le NHS et les soins sociaux ne peut pas être justifiée alors que les familles sont confrontées à des coûts croissants.