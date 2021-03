Le salaire du représentant Louie Gohmert sera amputé de 5000 $ pour être entré dans la maison sans contrôle de sécurité ⋆ .

Le représentant Louie Gohmert aura 5 000 $ déduits de son salaire parce que le comité d’éthique de la Chambre n’a pas accepté l’appel du républicain du Texas d’une amende pour avoir omis de procéder à un contrôle de sécurité avant d’entrer dans l’étage de la Chambre.

Dans son appel de l’amende infligée par le sergent d’armes de la Chambre, Gohmert a déclaré qu’il avait suivi le processus de filtrage de sécurité avant d’entrer dans la chambre, mais qu’il était ensuite parti et est rentré dans la chambre après être allé utiliser la salle de bain à côté du hall du président.

«Au cours des semaines où les détecteurs de métaux ont été en place, je suis entré dans l’étage de la Chambre après avoir été examiné par le détecteur de métaux, puis je suis allé plus tard aux toilettes des députés immédiatement à côté du hall du Président à plusieurs reprises. Je n’avais encore jamais été égaré en venant des toilettes à l’étage de la maison. Il n’y avait pas de détecteur de métal à chaque extrémité du hall du Président », a écrit Gohmert. Plus tard dans son appel, Gohmert a noté qu ‘«un détecteur de métaux a maintenant été placé aux deux extrémités du hall du Président».

Gohmert a déclaré qu’il «avait mentionné aux agents le jour en question que j’allais aux toilettes juste à côté du hall du Président, et ils m’ont regardé entrer et, probablement en moins de trois minutes, m’ont regardé revenir. L’officier a dit que j’avais besoin d’être baguette, mais comme j’avais déjà traversé le détecteur de métal à fond et n’ayant jamais été obligée d’être baguette après être déjà entrée correctement dans l’étage, je suis retournée à l’étage de la maison pour m’engager à mon tour à débattre de la question. projet de loi à l’étude. N’ayant reçu aucun avis d’un nouveau besoin d’être … égaré au retour des toilettes à côté de l’étage de la maison après une autorisation appropriée grâce au protocole du détecteur de métaux, je n’ai pas encore été examiné avec la baguette.

The Hill a noté que les règles adoptées par les démocrates de la Chambre en février indiquent que les législateurs devraient être condamnés à une amende de 5000 dollars pour un premier manquement à un contrôle de sécurité et à une amende de 10000 dollars pour une deuxième infraction. L’argent sera retiré des chèques de paie des législateurs, bien que les membres puissent faire appel de l’amende devant le comité d’éthique de la Chambre.

Un communiqué de presse qui comprenait une déclaration de Gohmert a déclaré que le vote du comité d’éthique de la Chambre sur son appel avait été divisé à parts égales 5-5 le long des lignes de parti.

«De nombreux témoins ont regardé la Présidente Pelosi éviter les détecteurs de métaux et éviter d’être égarée lorsqu’elle est entrée dans le rez-de-chaussée le jour même où j’ai passé par le détecteur de métaux pour entrer dans le sol de la maison, mais je n’ai pas été emmenée hors des toilettes. Si cela n’est pas corrigé dans une salle d’audience, alors les membres de la Chambre des deux partis seront soumis à la tyrannie d’un président partisan et zélé pour le reste de l’existence du Congrès », a déclaré Gohmert dans un communiqué.