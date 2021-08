Le salaire exorbitant que Liverpool veut verser à Salah

in

20/08/2021 à 19h18 CEST

Liverpool prépare déjà le nouveau contrat pour Salah. Bien que le footballeur ait encore deux ans sur son contrat, le club et le joueur se sont déjà rencontrés pour finaliser les détails du prochain. L’attaquant sera renouvelé jusqu’en 2025, deux de plus que ce qui avait été convenu dans l’actuel.

Par ailleurs, le groupe a proposé un contrat de montée en gamme à l’international. Désormais, le joueur reçoit 234 mille euros par semaine. ET le club anglais est prêt à dépasser les 260 000 que reçoit Van Dijk , comme rapporté dans .. Si cela arrivait enfin, l’attaquant deviendrait le futle quilleur le mieux payé de l’histoire du club.

En effet, le défenseur central néerlandais a également annoncé son renouvellement jusqu’en 2025, tout comme Alexander Arnold, preuve que l’équipe essaie de garder dans ses rangs les joueurs les plus importants de Liverpool. Fabinho et Alisson ont également prolongé leur contrat jusqu’en 2026 et 2027. Henderson pourrait être le prochain.

Salah, arrivé à Liverpool en 2017 devient un footballeur de référence et entend y poursuivre sa carrière, malgré le fait que lors de ce marché des transferts plusieurs clubs européens se soient déjà interrogés sur lui. L’agent a attiré l’attention lors des débuts de l’équipe contre Norwich, au cours desquels Salah a marqué 3-0. “J’espère que vous regardez”, a-t-il écrit.