Le salaire hebdomadaire de 125 000 £ de Kurt Zouma n’a “pas particulièrement bien baissé” à West Ham alors que les rumeurs de transfert de Declan Rice persistent

Kurt Zouma de West Ham a brillé lors de la victoire 2-0 de la France contre la Finlande lors des qualifications pour la Coupe du monde, démontrant exactement pourquoi David Moyes était ravi de le signer – mais il pourrait y avoir des problèmes à venir.

L’international français a été l’un des meilleurs joueurs du show des Bleus, derrière Antoine Griezmann, ce qui est de bon augure pour les Hammers.

Zouma reste en pleine forme malgré à peine pour Chelsea avant son déménagement à Londres

Cependant, à un moment où tout devrait aller pour le mieux dans le nouveau club de Zouma, avec l’équipe de l’est de Londres occupant la deuxième place de la Premier League après trois matchs, les salaires de la signature estivale auraient causé des problèmes au paradis.

Moyes a clairement indiqué que l’ancien défenseur de Chelsea vaut plus qu’une partie décente de la masse salariale de West Ham, mais devenir leur plus gros salaire, avec 125 000 £ par semaine, a soulevé des questions parmi les joueurs et les fans.

Et, selon The Sun, son accord “ne s’est pas particulièrement bien passé avec les autres joueurs” qui ont formé un “groupe soudé” alors qu’ils se qualifiaient pour la Ligue Europa cette saison.

En juillet, talkSPORT a rapporté que le capitaine du club Declan Rice gagnait actuellement 62 000 £ par semaine, soit moins de la moitié de ce que le nouveau défenseur Zouma gagne.

Rice voudrait que West Ham baisse son prix demandé afin qu’il puisse partir et il est actuellement peu probable qu’il signe un nouveau contrat

De même, l’attaquant prolifique Michail Antonio reçoit environ 70 000 £ par semaine – toujours 55 000 £ de moins que la nouvelle signature.

Pendant l’Euro 2020, avant l’arrivée de Zouma, l’ancien ailier de West Ham Trevor Sinclair a déclaré au petit-déjeuner talkSPORT que Rice méritait plus d’argent au stade de Londres.

Sinclair a déclaré: “Il a 22 ans et le meilleur joueur de West Ham, il devrait donc être le joueur le mieux payé.”

Rice est une cible à long terme pour Man United et l’ancien club de Chelsea et le duo semble prêt à se battre pour sa signature l’été prochain.

