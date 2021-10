Le salaire massif de 2 ans du commissaire de la NFL, Roger Goodell, révélé

Roger Goodell a gagné beaucoup d’argent au cours des deux dernières années. Selon le New York Times, le commissaire de la NFL a récolté près de 130 millions de dollars en deux ans. Comme mentionné par CBS Sports, le salaire de Goodell a été un secret au cours des six dernières années. Cependant, son récent salaire a été révélé lors de la réunion des propriétaires de la NFL mercredi.

Au cours d’une session lors de la réunion, une diapositive a été montrée qui revalorisait le salaire de Goodell, et des sources ont indiqué au Times quel était le nombre exact. Goodell a gagné 63 900 050 $ par an au cours des deux dernières années. Il a été noté que le salaire de Goodell est principalement composé de bonus, plus de 90% de ses revenus provenant de l’argent des bonus. L’une des principales raisons pour lesquelles Goodell a eu des salaires importants en deux ans est que la NFL a signé une nouvelle convention collective en mars 2020 et a fait en sorte que les réseaux acceptent un nouveau contrat avec les médias qui versera un total de 113 milliards de dollars d’ici 2033.

Le salaire de Goodell n’a pas toujours été un secret. La NFL détenait auparavant un statut d’exonération fiscale, ce qui signifie que n’importe qui pouvait rechercher le salaire de Goodell à l’aide de dossiers publics. La ligue a abandonné le statut en 2015. Selon Action Network, Goodell a gagné un total de 375 millions de dollars depuis qu’il est devenu commissaire en 2006. En 2015, Goodell a gagné 32 millions de dollars.

En 2020, Goodell n’avait pas de salaire. Il a révélé qu’il renonçait à son salaire de 40 millions de dollars et réduirait le salaire des employés en raison des retombées économiques de la pandémie de COVID-19. « Alors que nous continuons à nous préparer pour une saison 2020 complète de football NFL, nous devons également gérer de manière responsable, en adoptant une approche flexible qui répond aux conditions actuelles d’une manière qui minimise les risques pour nos employés, nos clubs et les affaires de la NFL », a écrit Goodell dans la note.

Goodell travaille dans le cadre d’un contrat de cinq ans qui dure jusqu’en 2023. L’homme de 62 ans a succédé à Paul Tagliabue en 2006 et a été choisi pour être commissaire de quatre finalistes. Goodell a commencé sa carrière en 1982 en tant que stagiaire administratif au bureau de la ligue à New York sous la direction du commissaire de l’époque, Pete Rozelle. Il a gravi les échelons, occupant divers postes dans la NFL, notamment celui de vice-président exécutif et directeur de l’exploitation.