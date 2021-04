Le salaire minimum enlève des emplois de tremplin ⋆ .

J’ai travaillé un «sale boulot». Le jour de mon 14e anniversaire, j’ai nettoyé les toilettes, pour le salaire minimum de 3,35 $. C’est comme ça que je sais que Mike Rowe a raison à leur sujet.

Au cours du week-end, tout en faisant la promotion de sa nouvelle émission Discovery Channel «Six Degrees», Mike Rowe a partagé quelques réflexions sur les efforts visant à augmenter le salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure. Apparaissant sur Fox Business, l’ancienne star de «Dirty Jobs» a déclaré qu’il voulait que «tous ceux qui travaillent dur et jouent loyalement prospèrent».

En tant qu’hôte, producteur exécutif et créateur de «Six Degrees», qui se concentre sur l’interdépendance du monde à travers l’histoire, Rowe a ajouté:

Je veux que tout le monde puisse subvenir à ses besoins. Mais si vous retirez simplement l’argent des airs, vous allez créer d’autres problèmes, comme il y a une échelle de succès que les gens gravissent et certains de ces emplois qui sont là-bas pour sept, huit, neuf dollars de l’heure, dans mon vue, ils ne sont tout simplement pas destinés à être des carrières. Ils ne sont pas destinés à être des emplois à temps plein. Ce sont des échelons sur une échelle.

Plutôt que d’aborder le fond de la critique de Rowe, la gauche a bondi, parlant ses commentaires comme un équivalent moderne de l’apocryphes probable de Marie Antoinette, «Laissez-les manger du gâteau».

Le commentateur de gauche Adam Johnson a ajouté aux commentaires de Rowe sur le salaire minimum en republiant Rowe 2013 «SWEAT Pledge» (Skill & Work Ethic Arn’t Taboo), l’appelant un «manifeste s’engageant à des abus et à la privation de droits de vote gratuits et travaillant à remplir les poches le patron.” Selon Johnson, c’est «un brillant morceau de propagande bourgeoise», car il «s’adresse aux besoins humains les plus élémentaires: un sens du courage, de l’honneur, du but et de la moralité».

D’autres membres de la foule sur Twitter ont été attaqués avec le même «raisonnement» qui prétend que les hommes (qui n’ont pas leurs règles) ne peuvent pas commenter la politique en matière d’avortement parce qu’ils ne peuvent pas tomber enceinte. Ces gens d’extrême gauche ont présenté le statut sans salaire minimum de Rowe comme un piège.

Par exemple, un commentateur Twitter très suivi, autoproclamé «Erica, The White Trash Socialist», a cherché à réfuter l’argument de Rowe en notant qu’il «a un diplôme en communication et n’a jamais travaillé un« sale boulot »de sa vie par le chemin.” Puis Erica, un électricien selon la biographie Twitter, a prétendu faire de vrais boulots sales. Avec ce titre, elle a déclaré que «le salaire minimum devrait être de 25 dollars de l’heure avec tous les avantages».

La militante LGBTQ Charlotte Clymer a «contré» l’argument de Rowe en rappelant aux gens «qu’il n’avait jamais eu à gravir cette échelle en premier lieu», contrairement à Clymer, qui prétendait travailler «au salaire minimum avant et pendant l’université pour payer les factures».

Eh bien, Rowe n’a peut-être jamais travaillé un sale boulot pour le salaire minimum, mais je l’ai fait. De mon enfance à 17 ans quand je suis parti pour l’université, ma maison familiale était une roulotte dans un parc de maisons mobiles délabré dans le Wisconsin rural. Pour Erika la socialiste (et James Carville), j’ai probablement qualifié de «poubelle blanche».

Donc, avec les références d’une vie sans références à l’origine, permettez-moi de confirmer que mon premier emploi au salaire minimum était un échelon – sur lequel je ne suis pas resté longtemps.

Au début de l’été suivant, alors que je n’avais encore que 14 ans, mon patron m’a fait venir. Nerveux j’avais fait quelque chose de mal involontairement, je suis allé à son bureau. Contrairement à mes attentes anxieuses, il m’a dit que même si je n’avais travaillé que quelques week-ends l’automne précédent, mon travail correspondait aux filles plus expérimentées qui retournaient travailler au camp d’été. Ensuite, il m’a donné une augmentation de cinq cents de l’heure pour correspondre à leur taux de rémunération.

Au cours des deux années suivantes, je me suis porté volontaire pour remplacer chaque fois que nécessaire, en aidant le personnel de cuisine, puis j’ai gravi un autre échelon, lorsque mon patron a demandé à un boulanger professionnel dans un camp d’été voisin de me former.

De 16 à 21 ans, j’ai été chef boulanger dans le petit camp du Wisconsin, gagnant bien au-dessus du salaire minimum à temps plein l’été et les fins de semaine au printemps et à l’automne. Les économies que j’ai accumulées ont aidé à financer l’université, tandis que l’expérience de travail et l’éthique de travail acquise m’ouvraient des portes dans le monde des cols blancs lorsque j’avais besoin d’un emploi à temps partiel pendant l’année universitaire.

Après l’université, j’ai payé mes études de droit, j’ai travaillé dans un cabinet d’avocats, puis j’ai fait carrière en tant que membre du corps professoral à temps plein et juriste à temps partiel. Maintenant, j’ai mon travail le plus important (et le plus difficile): maman.

En lisant maintenant la promesse SWEAT de Rowe, je vois que je l’ai suivie. Ce n’était pas un engagement «à des abus gratuits et à la privation du droit de vote». Ce que Johnson, qui se moquait de la promesse de marketing de «propagande bourgeoise» et de «besoins humains très fondamentaux», est que le travail dur et honnête satisfait véritablement les besoins humains fondamentaux. En effet, cette augmentation de cinq cents que j’ai gagnée à 14 ans m’apporte toujours plus de fierté que la plupart de mes réalisations professionnelles ultérieures de col blanc.

Mon histoire n’est pas isolée, mais je reconnais aussi qu’elle n’est pas universelle, c’est pourquoi les débats politiques et politiques ne devraient pas se concentrer sur l’anecdotique mais sur la réalité de l’économie et des conséquences involontaires. Rowe a soulevé ces points, et il a raison.

Les emplois au salaire minimum sont des échelons, et si le gouvernement offre un «salaire artificiellement élevé pour les emplois non qualifiés», il enlève les incitations à «plus de gens pour acquérir une compétence qui est réellement en demande» et sont des carrières qui soutiennent les familles. Cette réalité n’est pas moins vraie simplement parce que Rowe a déjà chanté l’opéra.

Margot Cleveland est une collaboratrice principale de The Federalist. Cleveland a servi près de 25 ans en tant que juriste permanent auprès d’un juge d’appel fédéral et est un ancien membre du corps professoral à temps plein et instructeur auxiliaire au College of Business de l’Université de Notre-Dame.

Les opinions exprimées ici sont celles de Cleveland à titre privé.