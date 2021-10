Le salésien de Vigo qui a abusé de six mineurs est condamné à 32 ans et demi de prison

26/10/2021 à 17:11 CEST

VR

Les prêtre et professeur de religion à l’école Salesianos de Vigo, Segundo C., a été condamné à 32 ans et demi de prison et 36 ans de probation pour abusé de six écoliers en 2019, alors qu’ils avaient 15 ans, lors de l’élaboration d’activités parascolaires.

Plus précisément, les événements ont eu lieu dans un camp qui a eu lieu à Cambados et lors d’un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi que, en ce qui concerne l’un des mineurs, lors de la visualisation de la finale de la Ligue des champions dans une association de jeunes dont le l’école était en charge. Cela a été décrété par la quatrième section du tribunal provincial de Pontevedra, qui considère qu’il est prouvé que l’enquête a commis sept crimes de abus sexuel, trois d’entre eux ont continué.

En plus de la peine de prison, il a imposé le versement d’une indemnité de 76.000 euros à toutes les victimes, puisqu’il comprend que « Il ne fait aucun doute que chacun d’entre eux a subi des dommages psychologiques évidents & rdquor;, ainsi que l’interdiction spéciale de toute profession ou profession, rémunérée ou non, entraînant des contacts réguliers et directs avec des mineurs pendant une durée supérieure à 31 ans à la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.

Il a utilisé sa supériorité

Le tribunal assure que le prévenu a profité de « la situation de supériorité découlant de sa profession & rdquor; confiance que les mineurs avaient déposé en lui et du relation d’amitié qqui les unissait, « qui dépassait celui d’enseignant-élève & rdquor ;, pour les rendre émouvant. Les magistrats soulignent dans la sentence que la détermination de la paternité du suspect a été une conséquence, fondamentalement, de la témoignages de victimes d’abusoui, qui a déclaré qu’ils sont restés « Sous le choc & rdquor; quand ça leur est arrivé, sans pouvoir réagir car ils ne pouvaient pas croire que le suspect puisse leur faire quelque chose comme ça.

Déclarations corroborées

Les magistrats affirment que les personnes concernées ont raconté « fermement et selon leur âge ce qui leur est arrivé et ce qu’elles ont vu par rapport aux autres & rdquor ;. Dans la sentence, les juges s’assurent que les déclarations des mineurs sont conformes aux exigence de vraisemblance, ils sont « cohérents en interne & rdquor; et correspondre « avec situations vraiment vécues& rdquor ;, certains mineurs manifestant « un sentiment de culpabilité de n’avoir rien fait ou de ne pas savoir comment réagir au moment même où les événements se sont produits & rdquor ;. De plus, les différents témoignages « Sont entourés de corroborations externes & rdquor ;.

Les magistrats soulignent également que les étudiants manquent « de fausse motivation, d’animosité ou d’intérêt à nuire à l’accusé & rdquor ;, comme tous l’ont souligné » la bonne relation qu’ils avaient avant les événements & rdquor ;, car Il n’était pas seulement un enseignant, mais ils le considéraient comme « leur ami, leur référent & rdquor ;.

Les faits

Par conséquent, ils considèrent qu’il est prouvé que le condamné a commis des actes sexuels sur chacun des mineurs conformément, dans tous les cas, à émouvant dans les organes génitaux, généralement Au dessus des vêtements, même si, à l’occasion, également ci-dessous. « Les actes commis ne laissent aucun doute, non seulement en raison de la procédure clandestine (profitant des heures de nuit et du sommeil des mineurs), mais pour des actes à contenu sans équivoque à caractère sexuel & rdquor;, souligne l’Audience.

Défendre

Concernant la défense du condamné, les juges soulignent que le fait que « Ne présente pas de caractéristiques psychopathologiques caractéristiques d’un agresseur ou avoir une personnalité qui vous empêche de contrôler vos pulsions & rdquor; il n’exclut pas qu’il ait commis les actes qui lui sont reprochés, comme sa défense l’entendait. Le tribunal rejette également la ligne défensive qui visait à « ouvrir la possibilité que les actes aient pu être commis par une autre personne et que des mineurs se sont trompés d’identification& rdquor ;. Un recours peut être formé contre la décision du Tribunal provincial de Pontevedra.