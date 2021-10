Le Saló Nàutic de Barcelona accueille la VIII édition de la Paddle Race

15/10/2021 à 23:55 CEST

Le Saló Nàutic de Barcelona organisé par la Fira de Barcelona en collaboration avec le Association Nationale des Entreprises Nautiques (ANEN) accueille ce dimanche le VIII édition de la Barcelona Paddle Race, le plus important test de kayak en pleine mer de Catalogne. La compétition débutera au Saló et arrivera à Badalona.

En plus de ce test, les visiteurs qui viendront sur le site situé sur les quais de la Fusta et d’Espagne pourront profiter d’une grande variété d’activités liées au milieu marin et à sa tradition séculaire.

Ainsi, le Fédération Catalane de la Culture et du Patrimoine Maritime et Fluvial a mis sept voiliers traditionnels à la disposition du Saló pour le plaisir des visiteurs qui le souhaitent, tandis que le Fondation Oceànica Navigation (FNOB) Il participe avec quatre navires de compétition, dont un IMOCA Escuela de 18 mètres, avec lequel il souhaite contribuer à la diffusion de la voile transocéanique.

Le Saló Nàutic de Barcelona a dans cette édition avec le concours de Albaola, usine de création de bateaux selon la méthode classique, musée vivant et école de commerce de Pasaia (Guipuzcoa), qui présente une baleinière de la réplique du San Juan, l’un des premiers cargos transocéaniques qui appareilla du Pays basque à Terre-Neuve au XVIe siècle.

Ongle exposition sur Juan Sebastián Elcano et divers ateliers pratiques de fabrication de cordages en fibre de chanvre avec des machines traditionnelles en bois complètent l’offre du nautisme traditionnel. Une offre large qui sera agrémentée de conférences et de performances de groupes musicaux.

Après un an d’absence en raison de la pandémie, le Saló Nautic de Barcelone a débuté sa 59e édition le mardi 12 octobre dernier et fermera ses portes le dimanche 17. Le concours présidé par Luis Conde est revenu plus fort que jamais et pour la première fois de son histoire il a duré six jours, un de plus que d’habitude .