Le Saló Nàutic de Barcelona honorera les marins catalans qui ont concouru à Tokyo

10/04/2021 à 22:50 CEST

Le Saló Náutic de Barcelone Jordi Xammar, médaillé de bronze en classe 470, rendra, mercredi prochain 13 octobre, à partir de 17h30, un hommage bien mérité aux trois marins catalans qui ont participé aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été ; Florian Trittel, diplômé de Nacra 17 et Cristina Pujol, qui a participé à ILCA6. En plus de cette reconnaissance, le Saló accueillera le 17 octobre la huitième édition de la Barcelona Paddle Race, l’événement de kayak en pleine mer le plus important de Catalogne.

Le concours organisé par la Fira de Barcelona en collaboration avec l’Association nationale des entreprises nautiques (ANEN) reprend son activité après un an d’absence en raison de la crise sanitaire dérivée de la pandémie de Covid 19. Et il le fait pour célébrer sa 59e édition, qui pour la première fois durera six jours, du 12 au 17 octobre.

Loin d’être plombé par la crise, le secteur nautique s’est renforcé, avec une augmentation des immatriculations de 13% par rapport à 2019 et d’environ 70% par rapport à 2020, selon le secrétaire général de l’ANEN, Carlos Sanlorenzo. “Cette crise a été asymétrique et n’a pas affecté le secteur nautique; au contraire, elle lui a profité”, a déclaré le président du Saló, Luis Conde., qui a qualifié le secteur d’option de loisirs sûrs face à la pandémie.

A tel point que les inscriptions pour cette 59e édition dépassent toutes les attentes, comme l’explique le nouveau directeur du concours, Josep Antoni Llopart, et que le nombre de visiteurs pourrait dépasser les 55 000 pour l’édition 2019.

Sous la devise « La mer vous attend », le Saló Náutic de Barcelona réunira sur 14 650 mètres carrés répartis entre le Moll de la Fusta et le Moll de España plus de 180 exposants et 500 bateaux, dont 176 dans l’exposition flottante, la plus grande que l’on puisse actuellement réunir en Espagne. La présence confirmée de 15 des candidats au meilleur bateau européen de l’année et 97 nouveautés en bateaux, moteurs, navigateurs et accessoires axés sur la transition écologique du secteur se démarque.

Le Saló renforce l’engagement envers la durabilité

Dans la lignée des deux dernières éditions, le Saló Nàutic de Barcelona renforce son engagement en faveur du développement durable. Ainsi, l’espace de conférence ‘Espai Mar’ accueillera la conférence “Un engagement au bord de la mer” dans lesquels des experts du domaine aborderont des questions telles que le changement climatique ou l’impact de l’activité nautique sur le milieu marin et les principales solutions pour le présent et l’avenir.

Le volet professionnel de l’événement sera complété par la célébration de la troisième édition du ‘Nautic Tech International Forum, le 14 octobre, consacrée à la promotion des cinq startups les plus innovantes et à laquelle participera le Commissaire européen chargé de l’environnement, les océans et les pêches, Virginijus Sinkevicius.

Le Saló Náutic de Barcelona consolide également son offre de loisirs avec la présence du Fédération Catalane de Voile, qu’une autre édition mènera diverses activités pour promouvoir la pratique de ce sport et avec la zone de ‘Traditional Marina, qui dans cette édition aura une exposition sur Juan Sebastián Elcano et aura la participation de l’association Albaola de Pasaia , qui construisent des navires récupérant des métiers, des techniques et des outils traditionnels.