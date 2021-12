Le salon de coiffure fait peau neuve

Pour se préparer à l’impact de la pandémie, les chaînes de salons ont adopté des kits de service à usage unique et des outils jetables.

L’année dernière, les chaînes de salons figuraient parmi les services qui ont connu le moins d’adoption. Plusieurs acteurs du secteur des salons ont dû soit fermer des points de vente, soit réduire considérablement les services. Par exemple, Naturals Salon a fermé environ cinq salons l’année dernière, tandis que Jawed Habib a dû en fermer quatre. Après la deuxième vague, cependant, la plupart des chaînes de salons ont vu leur activité reprendre.

Lakme Salon et Enrich ont dépassé les ventes pré-pandémiques en septembre 2021, tandis que Naturals Salon a atteint les niveaux pré-pandémiques en octobre 2021. Jawed Habib espère égaler son chiffre de ventes pré-Covid dans environ six mois, tandis que Geetanjali Salons espère le faire au début de l’année prochaine. Pakhi Saxena, responsable du CPG et de la vente au détail, Wazir Advisors, a déclaré que le marché indien des salons, qui s’élevait à Rs 55 000 crore en FY20, devrait atteindre Rs 1,89 lakh crore en FY25, à un TCAC de 28%.

Se refaire une beauté

Pour se préparer à l’impact de la pandémie, les chaînes de salons ont adopté des kits de service à usage unique et des outils jetables. La plupart ont déployé des labels privés. Geetanjali Salons, qui exploite 120 salons en Inde, a lancé sa marque maison de soins de la peau en août de cette année. En juin de l’année dernière, la société a lancé son application grâce à laquelle les clients pouvaient vérifier la disponibilité du service, réserver des créneaux horaires, vérifier leurs adhésions, etc. «En septembre 2020, nous avons vu 80% de nos clients passer à la réservation en ligne pour les rendez-vous. En septembre de cette année, 40 % de notre clientèle se composait de nouveaux clients qui nous ont contactés via cette application », déclare Sumit Israni, MD, Geetanjali Salons & Studios. La chaîne vise à augmenter le nombre de salons à 150 d’ici l’année prochaine.

Jawed Habib travaille également au lancement de sa marque de produits capillaires et de beauté. En outre, la chaîne prévoit d’étendre sa présence dans les villes de niveau II et III. «Ces villes fonctionnent bien pour nous par rapport aux métros, car la pandémie n’a pas eu d’impact majeur sur elles. C’est notre meilleur pari », a déclaré Jawed Habib, président et directeur général de Jawed Habib Hair & Beauty.

La propre marque de soins de la peau d’Enrich, Born Ethical, a été lancée en juin 2021. La chaîne de salons a ouvert un nouveau format de magasin de beauté et de vente au détail en octobre de cette année. , couvrant les cosmétiques, les soins de la peau, les soins capillaires, les parfums et les accessoires de beauté. « Nous allons ouvrir six à huit magasins grand format chaque année. Nous lancerons également notre site Web de commerce électronique dans un mois », a déclaré Vivek Bali, PDG d’Enrich. L’entreprise de salon à domicile, dit Enrich, l’a aidée à se maintenir pendant la pandémie et contribue actuellement à 15 % de ses ventes totales.

Pendant ce temps, Naturals Salon travaille à un partenariat avec Nykaa pour vendre les produits Nykaa dans ses salons. Également sur les cartes sont des marques privées dans les cosmétiques de couleur, les produits ayurvédiques, les cosmétiques végétaliens, les soins capillaires et les soins de la peau l’année prochaine. De 700 salons actuellement, la chaîne prévoit d’atteindre la barre des 3 000 d’ici 2025, révèle CK Kumaravel, PDG et co-fondateur de Naturals Salon & Spa.

Les plans d’expansion de Lakme Salon, en revanche, ont été touchés par la pandémie. « Avant la pandémie, nous lancions deux salons par semaine. Cette expansion a connu un léger ralentissement, mais nous visons à revenir au taux précédent dans quelques mois », a déclaré Pushkaraj Shenai, PDG de Lakme Lever. La société, qui mise chaque année sur la saison des mariages, s’est associée à WedMeGood cette année.

Qu’est-ce qu’il y a en magasin

« Le secteur des salons de coiffure a déjà repris à 70-80% du niveau d’avant Covid, grâce à un mélange de services à domicile et de ventes en magasin », déclare Angshuman Bhattacharya, partenaire et leader du secteur (produits de consommation et vente au détail), EY Inde . Cependant, ajoute-t-il, la gestion de la rentabilité des magasins, l’attrition élevée des employés et les perceptions de la sécurité des clients et des employés sont quelques-uns des principaux défis auxquels ces acteurs sont actuellement confrontés.

Sameer Amte, MD et responsable (vente au détail), Accenture India, est d’avis que les salons doivent réinventer leurs modèles commerciaux, avec le numérique comme différenciateur clair. « Ils peuvent intégrer des analyses dans leurs activités quotidiennes pour cibler les clients pertinents et effectuer des ventes croisées ou incitatives en fonction de leurs préférences », explique Amte. Permettre un engagement 24h/24 et 7j/7 avec les clients – en numérisant les rendez-vous et la gestion des requêtes des clients ou en fournissant des solutions personnalisées telles qu’un conseiller beauté virtuel – pourrait être une bonne tactique.

Bhattacharya affirme que la relance dépendrait de meilleurs services à domicile et d’une rationalisation de l’espace et de la productivité des employés. Le lancement de marques de distributeur contribuerait également à améliorer les revenus des magasins.

