Le Salon de la Photographie 2021 : tous les temps forts du salon de cette année

LES ESSENTIELS

Rendez-vous: samedi 18 septembre – mardi 21 septembre 2021

Horaires d’ouverture: 9h – 17h

Emplacement: NEC, Birmingham, Royaume-Uni

Comment s’inscrire: Réservez vos billets ici

Cela fait plus de deux ans que les derniers The Photography Show et The Video Show ont eu lieu en mars 2019. Bien qu’il y ait eu deux remplacements virtuels dans l’intervalle, avoir la possibilité de revenir à l’événement physique est une proposition passionnante. Toute personne qui avait des billets pour l’événement physique 2020 peut faire réémettre ses laissez-passer pour le spectacle 2021 sans frais supplémentaires.

Avec la possibilité de mettre la main sur le dernier et le meilleur kit de photographie, des remises fantastiques sur les spectacles, des didacticiels innovants et des conférences inspirantes, cela s’annonce comme un week-end rempli de plaisirs photographiques pour tous les niveaux.

Certains des plus grands noms de l’industrie de la photographie seront au salon, notamment Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Sigma, Sony aux côtés de certains des meilleurs fabricants d’accessoires et des plus grands détaillants du Royaume-Uni.

L’événement se déroule au NEC de Birmingham, qui est facile d’accès depuis tout le pays – il a même sa propre gare. Les amateurs peuvent acheter des billets dès maintenant, tandis que les professionnels (ceux qui gagnent l’essentiel de leurs revenus grâce à la photographie) peuvent s’inscrire pour un billet gratuit. Des billets étudiants spéciaux sont également disponibles.

Nous avons répondu à certaines des principales questions que vous pourriez avoir sur le salon ci-dessous, y compris tous les détails sur la façon de s’inscrire, comment les organisateurs le rendent sûr Covid et certains des faits saillants de l’exposition.

(Crédit image : Avenir)

FAQ sur le salon de la photographie

Avant de jeter un coup d’œil à certains des faits saillants du salon de cette année, voici les réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées sur le salon de la photographie.

Y a-t-il des frais d’entrée pour le Salon de la photographie et le Salon de la vidéo ? Si vous êtes un photographe passionné, un billet d’une journée coûte 14,95 £ (standard) et 11,95 £ (tarif réduit) s’il est réservé à l’avance. Vous pouvez également retirer des billets de plusieurs jours (jours supplémentaires à 50% de réduction).

Les photographes professionnels peuvent demander un laissez-passer gratuit qui est soumis à un processus de validation. Vous devez être en mesure de prouver que vous tirez la majorité de vos revenus d’activités liées à la photographie ou à la vidéo.

Les étudiants qui préparent un diplôme ou l’équivalent en photographie, vidéo ou dans un domaine directement lié peuvent assister gratuitement le mardi 21 septembre. Les autres jours, les étudiants peuvent acheter des billets à un tarif réduit.

Mes billets d’entrée 2020 sont-ils valables pour le spectacle 2021 ? Oui. Des communications devraient déjà avoir été envoyées à ce sujet si vous avez déjà un billet pour le spectacle retardé de l’année dernière. Si vous n’avez pas de nouvelles de l’équipe, vous pouvez remplir un formulaire spécial. Les autres « extras », comme les masterclasses, les billets Super Stage, etc. auraient déjà dû être remboursés.

Où est le spectacle ? Le salon a lieu au NEC de Birmingham et est situé dans les halls 2 et 3. Les visiteurs précédents doivent noter qu’il s’agit d’un hall différent des années précédentes.

Comment obtenir des billets ? Vous pouvez réserver ou vous inscrire pour des billets sur le site Web de The Photography Show.

Puis-je apporter mon appareil photo au salon de la photographie ? Absolument – c’est encouragé. Il y aura beaucoup d’occasions de prendre des photos et de pratiquer des compétences pendant le spectacle. Il peut également être utile d’avoir votre appareil photo avec vous pour vérifier la compatibilité avec les accessoires, ou le comparer à d’autres modèles que vous pourriez être tenté d’acheter avec la gamme de remises fantastiques de l’émission.

(Crédit image : Le salon de la photographie)

Le Photography Show Covid est-il sûr ? Un certain nombre de politiques Covid sont en place pendant toute la durée de The Photography Show. Cela comprend les contrôles de statut COVID-19 aux points d’entrée du bâtiment (vous aurez donc besoin du NHS Covid Pass, une preuve d’immunité ou une preuve d’un résultat de test négatif), l’encouragement des couvre-visages et des stations de désinfectant pour les mains dans tout le site.

Les visiteurs sont priés de ne pas assister s’ils présentent des symptômes de symptômes de COVID-19, et la pré-réservation des billets est fortement conseillée, ainsi que d’informer les organisateurs de votre intention d’arriver afin que les files d’attente puissent être gérées.

Vous pouvez lire les politiques complètes de Covid sur le site Web de The Photography Show.

Qui expose au salon de cette année ? Il y a un large éventail d’exposants différents qui auront des stands sur le salon. Cela inclut certains des plus grands fabricants, détaillants, éditeurs, photographes et plus encore.

Vous pouvez trouver une liste complète de ceux qui ont des stands sur le site Web de The Photography Show, y compris tous les détails pour savoir exactement où les trouver dans le hall.

Quelles sont les discussions au salon de cette année? Vous pouvez lire le programme complet des conférences ici, mais certains de nos favoris ont été sélectionnés ci-dessous.

Vous pouvez trouver plus de détails sur les voyages, l’hébergement, la nourriture et d’autres questions sur le site Web de The Photography Show.

Que se passe-t-il au Salon de la photographie et au Salon de la vidéo de cette année ?

Comme d’habitude, The Photography Show et The Video Show présentent une programmation exceptionnelle de conférences inspirantes et utiles tout au long des quatre jours du salon. Certaines sont gratuites, d’autres se dérouleront sur des stands d’exposition, d’autres se dérouleront sur la Super Scène et seront donc payantes.

Des masterclasses ont également lieu tout au long du week-end pour vous enseigner une multitude de compétences diverses.

Vous pouvez parcourir le programme complet de toutes les étapes sur les sites officiels de l’émission, mais voici quelques-uns de nos moments forts préférés des quatre jours :

(Crédit image : Avenir)

Conférences au salon de la photographie

Charlie Phillips – The Forgotten Photographer (samedi 18 septembre 15h30-16h45, Super Stage)

L’un des photographes les plus importants à avoir documenté la société britannique dans les années 60 et 70, Charlie était jusqu’à récemment l’un des moins connus. Cette conférence documente son histoire incroyable et ce qu’il ressent à l’idée d’être « redécouvert ».

Réalisation de carrousels photographiques pour Instagram (samedi 18 septembre, 12h00-12h30, Suite de montage et de post-production)

Dave Clayton, instructeur réputé de Photoshop, vous montrera comment configurer un modèle simple pour créer des carrousels Instagram créatifs avec des photos et des panoramas. Un bon moyen de donner l’avantage à votre gramme.

Audio professionnel pour débutants absolus (samedi 18 septembre, 15h00-15h40, dimanche 19 septembre, 16h00-16h40, The Studio)

Un cours accéléré sur l’obtention d’un son professionnel pour les vidéos, comprenant des conseils sur le kit dont vous avez besoin, la façon dont vous pouvez le configurer et des conseils pour obtenir les meilleurs résultats. Commandité par Rode Microphones.

De derrière la caméra à devant elle (samedi 18 septembre, 13h30-14h, Video Live)

Découvrez comment vous pouvez passer de derrière la caméra à devant elle. Les vloggers apprendront beaucoup de cette intéressante conférence sponsorisée par Cinerobota Video.

Matériel pour débuter la masterclass (samedi 18 septembre, 11h05-11h40, dimanche 19 septembre, 11h05-11h40 Toute Suite)

Découvrez tout ce dont le débutant a besoin pour se lancer dans la photographie, y compris les types d’appareils photo et d’objectifs disponibles, leurs avantages et ce que vous pourriez utiliser pour quoi. Animé par Angela Nicholson.

Olivia Arthur – Culture, people and machines : Documenting human (Dimanche 19 septembre, 15h30-16h45, Super Stage)

La présidente de Magnum, Olivia Arthur, revient sur les différentes approches qu’elle adopte dans son travail, ainsi que sur ses différents projets. Son travail le plus récent explore le corps humain et comment il se croise et se transforme grâce à la technologie.

Photographie de paysage du début à la fin (dimanche 19 septembre, 16h00-16h40, Behind the Lens Theatre)

Laurence Norah partage son flux de travail de photographie de paysage, vous expliquant ce qui est nécessaire pour commencer et devenir un photographe de paysage avec succès. Commandité par Vanguard.

Photoshop pour Instagram (dimanche 19 septembre, 12h45-13h15, Suite d’édition et de post-production)

Découvrez des moyens simples de modifier vos images de voyage dans Photoshop pour améliorer vos publications, histoires et vidéos Instagram.

(Crédit image : Avenir)

Rankin – Mode, cinéma, philanthropie et flore (dimanche 19 septembre, 13h15-14h30, lundi 20 septembre, 13h15-14h30, Super Stage)

Principalement connu pour ses clichés de célébrités et de mode, Rankin poursuit également différents projets créatifs. Dans cette conférence, il explorera ses motivations et ses approches, comment tout est lié et pourquoi il aime les nombreux éléments différents de son travail.

Le photographe de poche (lundi 20 septembre, 14h00-14h40, Behind the Lens Theatre)

Mike Kus démontre à quel point la bonne photographie est possible pour tout le monde, même si vous ne photographiez qu’avec votre smartphone.

Un guide avancé sur la réalisation de films sur smartphone (lundi 20 septembre, 11h30-12h00, vidéo en direct)

Si vous souhaitez améliorer vos techniques de vidéographie sur smartphone, rejoignez le cinéaste mobile primé Imran Azam pour ce voyage pratique de la réalisation de films mobiles.

Un guide d’initiation à l’analogique (mardi 21 septembre, 15h00-15h30, Pleins feux sur l’analogique)

Si vous avez toujours eu envie d’essayer la photographie argentique à l’ancienne, mais que vous ne saviez pas par où commencer, cette conférence vous montrera comment utiliser les appareils photo analogiques du début à la fin. L’exposé vise à montrer qu’il est accessible à tous.

La mode avec un smartphone (mardi 21 septembre, 10h30-11h00, Shutter Street)

Rejoignez le photographe Dan Rubin alors qu’il décrit comment il a aidé une start-up de mode à capturer toutes les photos nécessaires à leur lancement en ligne à guichets fermés, en utilisant uniquement son iPhone.

Commencez par les bases : une introduction à la vidéo (mardi 21 septembre, 11h30-12h00, vidéo en direct)

Découvrez le kit essentiel et les techniques de base dont vous avez besoin pour débuter avec la vidéo. Parfait pour tous ceux qui cherchent à passer de la photographie fixe à l’image en mouvement.

Quoi d’autre est allumé?

Comme toujours, les salles du salon de la photographie regorgeront de plus de 100 exposants différents, comprenant des fabricants, des éditeurs, des sociétés, des photographes, des détaillants et plus encore. Vous serez sûr de trouver des kits disponibles à l’achat à des prix spéciaux, alors gardez un œil sur les bonnes affaires.

Les grandes marques présentes sont Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus, Sigma et Sony. La plupart d’entre eux ont également leurs propres conférences et événements spéciaux tout au long du week-end. Voici quelques-uns des faits saillants qui ont été révélés jusqu’à présent.

Canon

Il semble probable que Canon présentera son tout nouveau Canon EOS R3, qui devrait faire ses débuts d’un jour à l’autre après l’annonce du développement en avril. Le fabricant organisera également une série de conférences, dont une introduction au système R, comment utiliser la vidéo avec l’EOS R5/6 et un guide d’impression grand format. Les photographes Canon donneront également des conférences sur un large éventail de sujets, de la chasse aux tempêtes à la photographie de famille.

(Crédit image : Nikon)

Nikon

Nous pourrions également nous attendre à voir le Nikon Z9 présenté au Photography Show. La Nikon School sera également présente à l’événement, offrant des conférences sur un large éventail de sujets, notamment la composition, les expositions longues, les portraits et comment tirer le meilleur parti de votre système d’appareil photo.

Sony

Les dernières rumeurs suggèrent que le prochain appareil photo lancé par Sony sera le A7 IV – bien que cela n’arrive peut-être pas à temps pour le spectacle, nous gardons les doigts croisés. Sinon, Sony organisera également une série de conférences sur son stand, y compris des informations sur les avantages d’utiliser des objectifs Sony, Instagram et comment passer d’amateur à professionnel.

(Crédit image : Avenir)

Fujifilm

Les visiteurs du salon pourront mettre la main sur le Fujifilm GFX50S II, le dernier appareil photo moyen format annoncé par la société il y a quelques semaines à peine. Apporter un moyen format « abordable » au grand public, ce sera une excellente occasion de découvrir à quel point l’appareil photo est petit et léger. Fujifilm organisera également de nombreuses conférences, notamment sur la mode et le portrait, la photographie de rue, l’importance d’imprimer vos photos et la vidéographie.

Quand et où a lieu The Photography Show ?

Le Salon de la photographie et le Salon de la vidéo auront lieu au NEC du dimanche 18 septembre au mardi 21 septembre 2021.

(Crédit image : Avenir)