Le salon des vêtements pour enfants Pitti Bimbo revient avec les collections “Mini Me” – WWD

Présent pour la première fois en collaboration avec Pitti Uomo, le salon de la mode enfantine Pitti Bimbo revient du 30 juin au 2 juillet avec un format physique revisité. Au lieu des plus de 500 exposants habituels, le salon présentera les collections de 113 marques, dont 42 disponibles exclusivement en ligne sur le Pitti Connect de cette saison.

« Cela va être une sorte de saison particulière, mais nous voulions vraiment y être. Je pense qu’il était important de montrer la résilience du secteur et de collaborer tous ensemble », a déclaré Massimiliano Ferrari, cofondateur et directeur créatif de la principale entreprise italienne de maillots de bain MC2 Saint Barth, qui présentera au salon les collections de ses lignes pour adultes et enfants. . « Depuis le début de notre aventure, Pitti nous a beaucoup aidés. Il a été un si grand partisan des marques émergentes que nous sommes si heureux de contribuer à son redémarrage après la pandémie. »

MC2 Saint Barth exploite 40 magasins dans le monde, situés dans des destinations de vacances prestigieuses, s’étendant de l’île caribéenne de Saint-Barth, qui a inspiré le lancement de la marque, de Miami et Punta Cana en République dominicaine à Mykonos, Ibiza et Capri, entre autres.

« Pour notre entreprise, la division vêtements pour enfants est celle qui a été le moins touchée par la crise du COVID-19 », a déclaré Ferrari. « Tout d’abord, les enfants grandissent vite et ils ont constamment besoin de nouveaux vêtements. Deuxièmement, les écoles sont fermées depuis longtemps et de nombreux enfants ont passé plus de temps à la plage avec leurs familles.

De plus, Ferrari a souligné que les magasins de vêtements pour enfants n’avaient pas à faire face au verrouillage imposé aux autres catégories de vente au détail.

Cependant, selon les données fournies par Confindustria Moda, l’association qui regroupe plus de 65 000 entreprises opérant dans le secteur de la mode, en 2020, les ventes de vêtements italiens pour enfants ont baissé de 14,7% à 2,6 milliards d’euros, par rapport à l’année précédente. Si les exportations ont chuté de 13,7%, les ventes intérieures ont enregistré une baisse de 18,1%. Comme cela s’est produit dans l’ensemble du secteur, les ventes en ligne du segment ont augmenté de 33,1%, une croissance tirée par le compartiment des nouveau-nés, où les ventes en ligne ont augmenté de 97,3% par rapport à l’année précédente.

Le segment nouveau-né de l’industrie des vêtements pour enfants est également le moteur de la relance du secteur. Au cours des trois premiers mois de 2021, les exportations de vêtements et accessoires pour nouveau-nés ont renoué avec la croissance. Les signaux les plus encourageants viennent des Émirats arabes unis, où les exportations italiennes de vêtements pour bébés ont augmenté de 115,7% par rapport à la même période l’année dernière. Des résultats positifs ont également été enregistrés en France, où les exportations ont augmenté de près de 50 pour cent, ainsi qu’en Suisse et en Allemagne, où le taux de croissance a été d’environ 10 pour cent.

Côté mode, les collections présentées chez Pitti Bimbo mettront l’accent sur un désir renouvelé de liberté, de joie et d’un mélange de style et de praticité.

Comme Ferrari l’a souligné, les couleurs vibrantes occuperont une place centrale dans les collections. “Je pense que les tons néon font un retour en force”, a-t-il déclaré, ajoutant que la tendance “mini moi” continue de dominer l’industrie des vêtements pour enfants.

En plus du MC2 Saint Barth, Herno et Invicta présenteront également leurs collections de vêtements pour enfants, ainsi que la gamme pour adultes.

Les tons vifs voleront la vedette dans la gamme Herno Kids, qui présentera une réédition de son blouson aviateur léger Igloo dans une sélection de couleurs fluo, dont le vert citron, le rose vif et l’orange.

Tandis que MC2 Saint Barth continuera à proposer ses pulls signature avec intarsia du nom des destinations de vacances les plus populaires, Herno et Invicta présenteront des sweats, des T-shirts et des polos agrémentés de logos dans des tons vifs.

Pour les acheteurs qui ne pourront pas assister physiquement au salon, Pitti Bimbo accueillera une série d’initiatives numériques. Par exemple, des visites virtuelles guidées en direct des foires seront proposées aux détaillants coréens et japonais, tandis que les comptes de médias sociaux Pitti Bimbo offriront une vitrine exclusive de certains des éléments clés inclus dans les collections disponibles à la foire. En effet, le créateur de mode et créatif aux multiples facettes Alessandro Enriquez habillera quelques-uns des dessins animés les plus populaires, dont Barbie et Ken, mais aussi Popeye, avec les créations des marques présentes sur le salon. Le contenu numérique sera diffusé dans tout Pitti Bimbo.