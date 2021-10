Le salon exécutif IRCTC ultramoderne a ouvert à la gare de Varanasi d’Indian Railways; Vérifiez les fonctionnalités ici

Le salon exécutif est situé sur le quai numéro 1 de la gare de Varanasi Junction.

Salon exécutif de l’IRCTC à Varanasi : le Premier ministre Narendra Modi consacre un nouveau salon exécutif à la gare de Varanasi à la nation ! Dans le but de fournir des installations de classe mondiale à la gare de Varanasi d’Indian Railways, une porte d’entrée vers la ville sainte de Varanasi dans l’Uttar Pradesh, visitée par des milliers de milliers de fidèles chaque année, la zone ferroviaire du Nord a continuellement amélioré les installations pour les passagers ferroviaires. À cet égard, un nouveau salon exécutif ultramoderne a été ouvert à la gare. Le salon exécutif est situé sur le quai numéro 1 de la gare de Varanasi Junction. Le nouveau salon exécutif a été mis en place et sera géré par l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), la première entreprise d’hôtellerie et de tourisme de l’Inde.

Selon Northern Railways, le transporteur national vise à fournir les services et les installations nécessaires à une attente confortable des passagers avant le départ et après l’arrivée. La conception du nouveau salon exécutif est basée sur le concept indien de Panchtattva, qui est un équilibre des cinq éléments : Terre, Feu, Eau, Ciel et Air. Le nouveau salon exécutif de la gare de Varanasi offrira aux visiteurs une large gamme de services complémentaires et payants tels que des installations modernes de type aéroport, un buffet multi-cuisine, un salon entièrement climatisé, une télévision avec chaînes satellite et Wi-Fi, un centre d’affaires avec téléphone et ordinateur portable, coin salon confortable, service de lavage et de change avec casier et porte-bagages, fauteuils roulants pour personnes âgées ainsi que pour les passagers à mobilité réduite, affichage de l’essentiel de voyage, cadeaux, livres et magazines.

Dans la capitale nationale, le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a remercié le Premier ministre d’avoir inauguré l’installation à Varanasi pour un meilleur confort des passagers. Il a ajouté que les chemins de fer indiens se concentrent sur le développement de gares d’importance religieuse et culturelle pour encourager le tourisme, les voyages et les pèlerinages qui facilitent l’économie locale.

