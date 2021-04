Le Salone del Mobile de septembre à Milan pourrait être annulé – WWD

MILAN – Il ne semble pas y avoir de repos pour le salon international du meuble et du design d’intérieur Salone del Mobile, car la prochaine édition prévue du 5 au 10 septembre reste à confirmer et les spéculations grandissent selon lesquelles l’événement sera annulé et reporté pour avril 2022.

Les discussions sur une annulation potentielle de l’événement ont commencé à circuler au cours des derniers jours ici alors que plusieurs entreprises de mobilier et de design, grandes et petites, auraient été motivées à ignorer le prochain Salone, compte tenu des incertitudes actuelles liées à la pandémie de coronavirus et aux prévisions. manque d’acheteurs et de visiteurs étrangers, qui jette une ombre sur la foire de septembre.

La semaine dernière, le gouvernement dirigé par le premier ministre Mario Draghi a illuminé les salons commerciaux à partir du 1er juillet, permettant de facto que l’événement du mobilier et du design se déroule comme prévu. Mais il est peu probable que les exposants montent à bord et cela a incité le président de longue date de l’événement, Claudio Luti, à démissionner de son poste.

Dans une note publiée jeudi soir par son cabinet de design familial Kartell, Luti a déclaré: «Je respecte toutes les décisions, mais je ne suis pas d’accord avec le manque de volonté d’unir nos forces dans un moment aussi délicat et d’essayer de définir une voie concrète pour allez-y avec le Salone, qui pourrait aussi représenter un symbole du redémarrage du pays.

«Je reconnais les difficultés et les incertitudes qui nous empêchent actuellement de faire la lumière sur toutes les incertitudes liées au scénario pandémique, mais ce qui manque, c’est une volonté partagée», a-t-il ajouté.

Federlegno Eventi, l’organisateur du salon, a reconnu la démission de Luti mais n’a pas nommé de successeur.

L’association a également déclaré qu’une décision sur le prochain événement du salon sera prise au cours des prochains jours. Cela devrait prendre en compte la pénalité liée à l’annulation que Fiera Milano, qui accueille le salon, serait autorisée à exiger contractuellement.

Le Salone del Mobile et la Semaine du design qui lui est associée, accompagnés d’événements à travers la ville, est l’événement mondial le plus important de Milan, qui est considérée comme la capitale internationale du design. En particulier, c’est l’un des principaux salons professionnels de la société Fiera Milano en raison de sa présence internationale.

En 2019, 386236 personnes de 181 nationalités différentes ont visité l’événement, qui a accueilli 2418 exposants au parc des expositions Fiera Milano, dont 34% de pays étrangers.

Selon les chiffres fournis par Confcommercio, l’événement rapporte généralement environ 200 millions d’euros à la ville.

Carlo Sangalli, le président de l’association, a qualifié une éventuelle annulation du Salone de «grave erreur», soulignant que le déploiement de la campagne de vaccination et des mesures sanitaires émises par le gouvernement permettrait à chacun de «regarder avec optimisme l’événement».

«Le Salone del Mobile est l’un des événements les plus importants de Milan… après son annulation l’année dernière, un redémarrage aurait également une signification symbolique», a-t-il déclaré.

L’année dernière, alors que la première vague de cas de COVID-19 se propageait en Italie et à l’étranger, Salone a déclaré qu’il ignorerait complètement l’émission 2020, accueillant à la place la 60e édition en avril 2021. La deuxième vague de la pandémie frappant l’Italie au cours des dernières années des semaines ont sabordé ce plan, incitant les organisateurs à le pousser jusqu’en septembre.

Pour fêter ses 60 ans, l’édition de septembre du Salone del Mobile devait être accompagnée pour la première fois par les salons biennaux Euroluce, EuroCucina et Salone Internazionale del Bagno dédiés respectivement à l’éclairage, à la conception de cuisines et au mobilier de salle de bain.