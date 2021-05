Le salut dans LaLiga Santander coûte très cher

14/05/2021 à 21 h 59 CEST

La salut de cette Ligue 2020-21 est plus haut que jamais au vu des souffrances subies par six candidats potentiels pour les trois places de relégation. A_ manque seulement deux jours pour que le coup de sifflet final d’une campagne soit oublié en raison d’un coronavirus qui a aliéné les supporters des stades, rien n’est encore décidé et tout reste ouvert.Eibar, Elche et Valladolid ils descendraient en deuxième division maintenant, mais Huesca, Getafe et Alavés Ils ne sont respectivement qu’à deux, trois et quatre points du puits, et tout revers dans cette dernière ligne droite peut être payé cher avec peu de temps pour rectifier.

Il y a à peine trois jours, à cinq de la fin, le six singularisés dans la lutte pour la permanence ils sont restés les mêmes, bien qu’avec une évolution différente au cours de ces trois semaines.

le bas Eibar de Mendilibar, à égalité avec Elche à 30 points, est celui qui traverse désormais sa meilleure séquence, après deux victoires contre deux rivaux directs comme Alavés et Getafe et un nul contre le Betis, et le tout ou rien à Valence demain et contre le Barça à Ipurua, Pendant ce temps, il Elche de Escribá comptez sur le pire moyenne, avec trois défaites consécutives contre l’Atlético, la Real Sociedad et Alavés -un autre rival direct-, et ils seront vus à mort à Cadix et à domicile contre l’Athletic.

L’autre descendant à ce moment serait Valladolid de Sergio González, avec un point de plus (31) mais deux des places de sauvetage menés par Huesca (33), devant Getafe (34) et Alavés (35). Les pucelanos n’ont pas de très bons sentiments, car ils n’ont pas gagné en Liga depuis dix matchsprécisément quand ils ont été imposés au Getafe de Bordalás, un autre adversaire direct, qui partage également une mauvaise dynamique, puisqu’ils traînent aussi trois défaites consécutives contre Villarreal, Eibar -adversaire direct- et Celta, et ils ne se retrouvent pas, malgré le point ajouté contre le Real Madrid.

HUESCA Y ALAVÉS, CARA; VALLADOLID ET GETAFE, CRUZ

Les blanquivioletas accumuler cinq nuls lors de leurs dix derniers matchs et Ils le joueront à Anoeta contre la Real Sociedad et dimanche dernier à Zorrilla contre l’Atlético auquel le titre peut aller. Les azulones, pour leur part, ils ne lèvent pas la tête en mai et chercheront l’épreuve de la permanence contre Levante demain à domicile et à Grenade à domicile.

En échange, la Huesca d’une Pacheta inspirée et les Alavés d’une Calleja révulsive sont entrées dans une dynamique positive et ils semblent jetés dans le miracle du salut, après avoir remporté respectivement l’Athletic et Elche “ direct ”, et ils joueront à l’extérieur contre le Betis et à domicile contre Valence les Aragonais, et avec Grenade à Mendizorroza et à Séville les Vitorians.

‘OBJECTIF MOYEN’ DIRECT EN CAS DE PNEU

Un point et à part mérite le ‘objectif moyen’ des confrontations directes entre les six candidats, qui peut décider “ in extremis ” le salut en cas d’égalité de points.

Eibar, Huesca, Getafe, Alavés, Elche et Valladolid. Ce serait la classification virtuelle de la “ moyenne des objectifs ” particulière parmi les six directement impliqués dans la lutte fratricide pour la permanence décidée ces deux derniers jours

Curieusement, celui qui a meilleur record d’entrée est le bas Eibar, qui ne perd qu’avec Elche et est à égalité avec Huesca, tandis que le pire arrêté est Valladolid, qui surpasse seulement Getafe et se lie avec Elche.