Le salut en 4 mots de Michael Jordan pour Allen Iverson (vidéo)

Michael Jordan et Allen Iverson ont tous deux laissé un impact durable sur l’histoire de la NBA. Ce dernier s’est imposé comme un outsider – faisant le genre de choses que personne de sa taille n’avait jamais faites dans la ligue auparavant. Le premier est aux yeux de la plupart des gens le plus grand joueur à avoir jamais joué.

Bien que la paire ait partagé un moment extrêmement spécial au début de la carrière d’Iverson et à la fin de celle de Jordan lorsque le tristement célèbre “crossover” s’est produit, il y avait très peu de chevauchement entre leurs jours de jeu.

Iverson a été repêché en 1996 et a joué jusqu’en 2010. Jordan a pris sa retraite pour la deuxième fois en 1999, est revenu pour deux saisons entre 2001 et 2003, puis a pris sa retraite une fois de plus.

Il y a eu quelques interactions sur le terrain, mais pas une tonne.

Malgré cela, Jordan a laissé une impression durable sur Iverson.

Cette semaine, lors d’une interview avec Shannon Sharpe sur le podcast Club Shay Shay, Iverson et All Harrington ont parlé de leurs relations avec Jordan. À savoir, quelles étaient ses salutations pour eux.

Dans le cas d’Iverson, c’était : « Qu’est-ce qui se passe, petite salope ?

Pour Harrington, Jordan l’a gardé encore plus court et plus doux – il se réfèrerait simplement au vétérinaire de la NBA de 16 ans comme un “h * e”.

Bien qu’il soit vraiment amusant que Jordan considère deux joueurs respectés de la NBA d’une manière aussi dédaigneuse, il convient de rappeler qu’il avait toujours un immense respect pour Iverson.

Il était une fois, on a demandé à Jordan qui gagnerait un match 1 contre 1 entre lui et Iverson. Étant donné à quel point le gaz Jordan a toujours été ultra-compétitif, sa réponse était extrêmement révélatrice.

“[Iverson] pourrait me battre sur le périmètre, mais je pourrais le prendre au poteau », a déclaré Jordan. « C’est un sacré bon joueur. C’est un jeune talent. Il va continuer à s’améliorer une fois qu’il aura appris à jouer au jeu à une échelle beaucoup plus élevée. En ce moment, il fait beaucoup sur la capacité physique. Il est bon, il est rapide. C’est un défi pour moi d’aller vers lui et sa stature. Il est si rapide et petit. Mais c’est un défi que je ne reculerai pas.

Quoi qu’il en soit, Iverson et Harrington ont évidemment beaucoup d’amour dans leur cœur pour Jordan. Et c’est formidable de voir qu’après tout ce temps, l’impact qu’il a eu sur ses contemporains et ceux qui ont suivi est plus fort que jamais.

