Le Salvador a commencé à extraire du Bitcoin avec de l’énergie biométrique

À travers une publication sur son compte Twitter officiel, Nayib Bukele a partagé une vidéo montrant les progrès du centre minier Bitcoin. Qui est en construction dans le champ géothermique de Berlin, à Usulután. El Salvador a commencé à exploiter Bitcoin avec de l’énergie biométrique. Justement, la réponse que Bukele a donnée aux détracteurs de sa stratégie en faveur du Bitcoin était que l’énergie destinée aux activités et à la vie dans le pays ne serait pas prélevée. Dans le cas contraire, il serait généré par le procédé géothermique pour fournir à l’usine minière ce qui est nécessaire à son fonctionnement.

La décision qu’El Salvador a commencé à exploiter Bitcoin a suscité la controverse dans les secteurs scientifiques. En raison de la consommation d’énergie et de la production de CO2 générées par le minage de crypto-monnaie. Cependant, Nayib Bukele, a assuré que ses spécialistes ont trouvé un puits géothermique qui fournira suffisamment de vapeur, après tout El Salvador existe sur un sol riche en activité volcanique.

L’acceptation du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador a fait le tour du monde. Eh bien, c’est la première nation à le faire et à cette fin, le gouvernement a commencé ses opérations en acquérant 400 BTC. Si l’annonce et l’entrée en vigueur de cette forme d’interaction économique ont été surprenantes, la crainte que les choses tournent mal persiste en raison de la volatilité des crypto-monnaies.

Loi Bitcoin : stimulus ou saut dans le vide ?

La nouvelle loi Bitcoin a été annoncée comme « risque zéro » par Bukele, comme mesure visant, entre autres, à mettre fin aux commissions sur les envois de fonds. Ce qui, selon les données de la Banque mondiale, représentait près de 6 milliards de dollars en 2019.

Mais les critiques objectent que la crypto-monnaie comporte de grands risques car c’est un actif qui n’est pas connecté à l’économie réelle et qui est très fluctuant. Selon une étude de 2019, environ un quart des utilisateurs de Bitcoin sont impliqués dans des activités illégales. Cela représente 46% des transactions bitcoin qui sont des transactions sur le marché noir.

Bitcoin a remplacé l’or

Un nombre croissant d’investisseurs institutionnels ignorent leur affinité pour l’or, laissant la place à une plus grande accumulation d’actifs numériques, en particulier Bitcoin. Plus récemment, l’investisseur milliardaire Chamath Palihapitiya a également fait écho à des sentiments similaires en exprimant sa foi dans Bitcoin. En fait, il est convaincu que BTC atteindra bientôt de nouveaux sommets.

Parler à CNBC de l’inflation redoutée et de ses actifs de couverture préférés. L’investisseur a affirmé que l’or avait affronté son concurrent en Bitcoin. Selon l’exécutif, la monnaie virtuelle l’a « effectivement remplacée » et continuera de le faire sur le long terme.

Zero Hash lève 35 millions de dollars dans un tour de table

Zero Hash a levé 35 millions de dollars lors d’un tour de table de série C pour élargir son offre de produits en matière de finance décentralisée (DeFi) et de jetons non fongibles (NFT).

Le cycle de financement a été mené par la branche capital-risque de Point72. La société dirigée par l’investisseur milliardaire et propriétaire des Mets de New York Steven Cohen.

Les sociétés de capital-risque NYCA Partners et DriveWealth, ainsi que plusieurs investisseurs providentiels, ont également participé au tour, a annoncé Zero Hash jeudi.

L’échange de crypto-monnaie CoinEx supprimera tous les utilisateurs de Chine en octobre

L’échange de crypto-monnaie CoinEx met fin à ses opérations en Chine continentale pour se conformer aux réglementations locales anti-crypto.

La société a officiellement annoncé jeudi qu’elle retirerait complètement les comptes d’utilisateurs vérifiés en tant que citoyens de Chine continentale. Ainsi que ceux liés à un numéro de téléphone mobile en Chine continentale.

L’échange a demandé aux utilisateurs de Chine continentale de retirer leurs actifs cryptographiques de la plate-forme avant le 31 octobre 2021. CoinEx prévoit de désactiver les comptes sans actifs à partir du jeudi 30 septembre. L’échange a déclaré.

