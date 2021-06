Le Salvador pourrait paralyser l’économie en légalisant le Bitcoin (BTC) – Steve Hanke

Le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés mercredi à Genève, pour discuter de sujets probables tels que la cybercriminalité, l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines et l’agression russe à sa frontière avec l’Ukraine. Il s’agit de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis que Biden […] More