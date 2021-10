Le Salvador subventionne les prix du carburant

in

Nayib Bukele, président de la République d’El Salvador, a annoncé que les citoyens peuvent obtenir 0,20 dollar (0,15 livre) de réduction sur le prix de chaque gallon de carburant qu’ils achètent.

Cependant, il y a un hic, car les Salvadoriens doivent utiliser Chivo, le portefeuille Bitcoin (BTC / USD) soutenu par le gouvernement, pour être éligibles à la subvention. Le président Bukele a fait connaître cette nouvelle dans un tweet le 30 septembre, la qualifiant d’initiative positive pour les poches des Salvadoriens.

Selon lui, la société d’État Chivo a négocié avec les principales sociétés de stations-service du pays afin que les utilisateurs puissent profiter de prix réduits du carburant à partir du 1er octobre. Il a ajouté que cette subvention efface plusieurs augmentations des prix internationaux du carburant. Le président estime également que cette remise réduira les coûts de transport dans les chaînes d’approvisionnement.

2. La société d’État Chivo a négocié avec les plus grandes sociétés de stations-service de notre pays, afin qu’à partir de demain, leurs stations vendent chaque gallon de carburant 0,20 $ moins cher, avec @chivowallet. Cela efface plusieurs hausses du prix international des carburants. pic.twitter.com/V3qG168isV – Nayib Bukele (@nayibbukele) 30 septembre 2021

Bukele a également noté qu’il n’y avait pas de limite à la remise, ajoutant que tout Salvadorien et toute entreprise basée dans le pays peuvent acheter autant de carburant qu’ils le souhaitent.

En plus des prix du carburant, Bukele a également annoncé avoir autorisé un fonds pour aider à réduire le prix du gaz liquéfié.

1. J’ai signé et ordonné la publication du décret qui autorise un fonds de stabilisation du prix du Gaz Liquéfié. Pour demain, le marché international prévoyait une augmentation de 1,17 $ dans le cylindre de 25 livres. Mais maintenant, il n’y aura plus d’augmentation, mais une légère diminution. pic.twitter.com/lAnNhgLhjj – Nayib Bukele (@nayibbukele) 30 septembre 2021

Il a souligné que le marché international a signé une augmentation de 1,17 dollar (0,86 livre) des prix des cylindres de 25 livres. Cependant, le fonds garantirait aux Salvadoriens une petite réduction. Cependant, le gouvernement n’a l’intention de payer les coûts supplémentaires que pendant un an, selon Bukele.

Bukele continue de gagner en résistance

Cette remise est la dernière mesure prise par El Salvador pour encourager l’adoption du BTC parmi ses citoyens. Bien que cet accord profitera aux Salvadoriens qui choisissent de payer avec le portefeuille Chivo, certains citoyens pensent qu’il s’agit d’une imposture.

Par exemple, un utilisateur de Twitter avec Adan_3840 a déclaré :

Ces 20 centimes viendront de nous tous, n’est-ce pas ? La station-service ne perd pas, il y a le remboursement après avoir payé avec les taxes, même pour ceux qui marchent.

Un autre utilisateur a ridiculisé la décision du gouvernement, affirmant que c’était par désespoir. Selon lui, cette subvention montre que le gouvernement manipule les prix du carburant. De plus, il a appelé le gouvernement et lui a demandé pourquoi il n’avait pas introduit la remise plus tôt par un autre canal.

Le désespoir est grand, n’est-ce pas ? Avec ce “business” fait par votre entreprise caprine, avec les stations-service, il est démontré que les prix du carburant sont entre les mains de l’État pour réguler les prix du carburant. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait avant d’une autre manière ? Maintenant, il veut mettre le bitcoin n’importe quoi. – Arthur (@ Arthur10340394) 30 septembre 2021

Cette nouvelle intervient après que Bukele a affirmé que plus de 2,1 millions de citoyens avaient adopté le portefeuille Chivo au 25 septembre. Cependant, ces chiffres ont intrigué le critique de la cryptographie et auteur David Gerard, qui a affirmé que les responsables salvadoriens présentaient au président de fausses informations.

2,1 millions de Salvadoriens UTILISENT ACTIVEMENT @chivowallet (pas de téléchargements). Chivo n’est pas une banque, mais en moins de 3 semaines, elle compte désormais plus d’utilisateurs que n’importe quelle banque au Salvador et évolue rapidement pour avoir plus d’utilisateurs que TOUTES LES BANQUES D’EL SALVADOR réunies. C’est sauvage ! # Bitcoin🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 25 septembre 2021

Dans son bulletin d’information Attack of the 50 Foot Blockchain, Gerard a noté que le portefeuille Chivo traiterait plus de transactions par jour que Visa dans le monde si les données de Bukele étaient exactes.

