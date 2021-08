Le Samsung Galaxy A21 s’enflamme dans un avion, force l’évacuation à Sea-Tac

Un vol d’Alaska Airlines qui a atterri à Seattle lundi soir en provenance de la Nouvelle-Orléans a dû être évacué après que le téléphone Samsung Galaxy A21 d’un passager a pris feu à l’intérieur de la cabine. Selon le Seattle Times, le téléphone a été brûlé au point d’être méconnaissable.

L’équipage de conduite a éteint l’incendie à l’aide d’un sac de confinement de batterie, mais les passagers ont dû être évacués de l’avion via des toboggans d’évacuation en raison de la fumée. Le port de Seattle a transporté 128 passagers et six membres d’équipage jusqu’au terminal en bus. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés graves et l’incident n’a eu aucun impact sur les opérations de l’aéroport. Certains passagers présentant des éraflures et des contusions mineures ont été soignés dans un hôpital local.

Étant donné que le Galaxy A21 est sur le marché depuis plus d’un an et qu’aucun incident similaire d’explosion du téléphone n’a été signalé, il ne semble pas qu’un défaut de fabrication soit à l’origine de l’incendie. Depuis le fiasco du Galaxy Note 7, Samsung a considérablement amélioré ses normes de sécurité et tous les nouveaux téléphones Galaxy sont soumis à un contrôle de sécurité de la batterie en 8 points.

Comme l’a noté The Verge, les incidents isolés de batteries de téléphone prenant feu ne sont pas extrêmement rares. En octobre de l’année dernière, un Apple iPhone XR a pris feu à bord d’un vol British Airways de Miami à Heathrow après avoir été piégé dans le mécanisme du siège.

Plus récemment, la batterie d’un nouveau téléphone OnePlus Nord 2 a explosé quelques jours seulement après l’achat. Peu de temps après, OnePlus a publié une déclaration officielle indiquant que les dommages étaient causés par “un incident isolé impliquant des facteurs externes et non dus à des problèmes de fabrication”. Certains des meilleurs téléphones Android bon marché de Xiaomi auraient également pris feu spontanément dans un passé récent.

Android Central a contacté Samsung pour un commentaire sur l’incident.

