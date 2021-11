Le Samsung Galaxy A33 5G est filtré, et l’adieu de Samsung à la prise casque se confirme | La technologie

Si tout se passe comme prévu, le Samsung Galaxy A33, un mobile 5G qui devrait coûter moins de 300 euros, sera commercialisé en janvier.

Samsung est l’entreprise qui vend le plus de téléphones portables au monde, ainsi que parce qu’il fabrique d’excellents smartphones, en raison de son immense catalogue avec des dizaines de modèles.

En janvier dernier, le Samsung Galaxy A32 5G est devenu l’un des mobiles 5G à bas prix plus appétissant, pour seulement 268 euros maintenant sur Amazon.

Aujourd’hui le Samsung Galaxy A33 5G qui sortira en janvier prochain, et renforce une tendance que nous avons vue dans d’autres fuites, comme le Galaxy A53 5G : Samsung retire le connecteur de la prise casque de ses smartphones 2022.

La fuite vient de 91Mobiles, en collaboration avec OnLeaks.

On voit qu’il a un design très similaire à l’A32, avec quatre caméras arrière et une caméra frontale avec une encoche en forme de U.

Il aura un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution FullHD +.

Le filtrage est réduit aux photos externes, nous ne pouvons donc pas connaître des aspects tels que le processeur inclus, la mémoire, etc. La configuration des caméras non plus, au-delà aura 4 capteurs arrière, qui sont encadrés, et dépassent légèrement.

Ce smartphone est un pari clair de Samsung qui propose un mobile 5G assez compétitif en termes de prix et avec de bonnes spécifications.

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, dans le cas où il a un connecteur USB Type-Cmais pas la prise casque. Mauvaise nouvelle pour ceux qui préfèrent encore les écouteurs filaires.

La grille du haut-parleur, le microphone et les boutons d’alimentation et de volume sont également appréciés, comme c’est habituellement le cas dans tout mobile de nos jours.

Il a des mesures de 159,7 x 74 x 8,1 mm, et une épaisseur de 9,7 mm. Il sera mis en vente dans les couleurs orange, bleu, noir et blanc.

Il est prévu que le Samsung Galaxy A33 5G est déjà en magasin en janvier prochain, à un prix qui tournera autour 250 euros. Oeil parce que il n’y aura pas de version 4G.

Ce sera l’une des options les plus intéressantes pour entrer dans le monde de la connexion 5G, si vous ne l’avez pas déjà fait.