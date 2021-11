Le Samsung Galaxy A33 fait une fuite avec une prise casque manquante

TL;DR

Les rendus du Samsung Galaxy A33 auraient fuité. Les clichés présentent un téléphone à quatre caméras avec un écran à encoches. À en juger par les rendus, le Galaxy A33 sera un autre téléphone Samsung de milieu de gamme sans prise casque 3,5 mm.

Un prochain smartphone Samsung a maintenant une couverture cassée, mais ce n’est pas le Galaxy S22 ou le Galaxy S21 FE. Au lieu de cela, de nouveaux rendus du Galaxy A33 abordable de la société sont apparus, mettant en valeur son design et une omission potentiellement décevante.

Publié par 91Mobiles et le pronostiqueur OnLeaks, le Samsung Galaxy A33 arborera apparemment une caméra arrière quadruple, un écran AMOLED cranté de 6,4 pouces et un connecteur USB-C sur son pied. Cependant, quelque chose que vous ne verrez dans aucun des rendus est la prise casque. Après les rendus du Galaxy A53 plus tôt ce mois-ci, il semble que Samsung supprime également le port audio hérité de ses lignes abordables. La place habituelle de la prise casque au bas du téléphone est un emplacement pour carte SIM.

En ce qui concerne les autres détails, 91Mobiles indique que le téléphone mesurera 9,7 mm à son point le plus épais, avec une longueur de 159,7 mm et une largeur de 74 mm. Les coloris peuvent inclure le noir, le bleu clair, l’orange et le blanc.

La fuite n’inclut aucune spécification précise, nous devrons donc attendre pour découvrir ce que Samsung se cache sous la peau du téléphone et les objectifs de l’appareil photo. Cette attente n’est peut-être pas trop longue, cependant. Le téléphone devrait être lancé en janvier 2022, ce qui pourrait lancer une période de lancement d’appareils chargée pour Samsung.

Samsung devrait-il retirer la prise casque de ses téléphones moins chers ?

5 voix

Que pensez-vous de la décision apparente de Samsung de retirer la prise casque d’un autre téléphone de milieu de gamme ? Faites-le nous savoir en votant dans notre sondage ci-dessus.

