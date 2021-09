Le Samsung Galaxy A52 5G débarque en Inde pour moins de 500 $

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Le Samsung Galaxy A52 5G est désormais disponible en Inde. Le milieu de gamme atterrit avec un chipset amélioré et un écran OLED plus rapide. Le prix commence à Rs 35 999.

Après avoir fait ses débuts au Royaume-Uni à la mi-août, le Samsung Galaxy A52s 5G étend maintenant ses jambes à un nouveau marché. Comme repéré par Android Central, le téléphone est désormais officiellement disponible en Inde.

Le téléphone contient un Snapdragon 778G comme principale fonctionnalité mise à niveau, et gagne également un écran AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz. Il porte également un réseau de quatre caméras à l’arrière avec une garniture de capteur principale de 64 MP. Il est rejoint par des objectifs grand angle 12MP, macro 5MP et téléobjectif 5MP. Un appareil photo 32MP est utilisé pour les tâches de prise de vue selfie.

Le Galaxy A52 5G est alimenté par une batterie de 4 500 mAh avec une prise en charge de 25 W. Les acheteurs bénéficient également de 128 Go de stockage extensible, d’une résistance à l’eau et à la poussière IP67 et d’Android 11 avec One UI 3.1 prêt à l’emploi.

Samsung Galaxy A52 5G : Prix et disponibilité en Inde

Le dernier ranger de milieu de gamme de Samsung est désormais disponible sur Amazon India à partir de Rs 35 999 (~ 492 $) pour la version 6 Go, ce qui le place carrément sur le marché inférieur à Rs 40 000. L’option 8 Go coûte Rs 37 499 (~ 513 $). En ce qui concerne les coloris, vous pouvez avoir le téléphone en noir, blanc ou violet.

Samsung Galaxy A52 5G

Le Samsung Galaxy A52 5G offre un excellent rapport qualité-prix. Il contient un écran de 6,5 pouces à 120 Hz, une grande batterie de 4 500 mAh qui dure toute la journée et un appareil photo principal de 64 MP. Avec la 5G à bord, cela pourrait être un fracas de milieu de gamme.