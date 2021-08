Le Samsung Galaxy A52s 5G est désormais officiel et arrive avec le Snapdragon 778G à l’intérieur | La technologie

Plus besoin d’attendre, le Samsung Galaxy A52s 5G a été dévoilé. Cet appareil vient se situer entre ses deux frères, les Galaxy A52 et A52 5G, la chose frappante est que son processeur n’est pas signé par Samsung.

Samsung n’a pas pris de vacances durant le mois d’août et le catalogue du constructeur sud-coréen n’a fait que s’étoffer. Il y a quelques semaines, nous savions de première main tout ce qu’ils avaient préparé en termes de pliage.

Les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 3 5G et Galaxy Z Flip 3 5G ont fait leur apparition, en plus de pouvoir les toucher pendant une courte période pour vous donner quelques premières impressions. En fait, nous avons déjà le plus grand en notre possession.

Bien sûr, ils n’ont pas seulement présenté ces nouveaux appareils. Samsung a également montré au monde sa nouvelle smartwatch qui se décline en deux versions, l’une plus sportive et l’autre plus classique. Non, nous n’oublions pas les nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds 2.

Mais l’appareil qui a été lancé aujourd’hui est le nouveau Samsung Galaxy A52s 5G. Cette équipe arrive à cheval sur le Samsung Galaxy A52 et le Galaxy A52 5G. La balise ‘s’ fait référence au processeur.

La surprise de cette équipe est que le processeur qui se monte à l’intérieur est le Qualcomm Snapdragon 778G. Mais cette puce n’est que la pointe de l’iceberg et le reste des spécifications est à la hauteur du peloton.

Le processeur est accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM selon la version et, avec le stockage, c’est le même, pouvant choisir entre 128 Go ou 256 Go, toujours extensible par carte microSD jusqu’à 1 To.

L’autonomie est marquée par une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W. La version Android avec laquelle le Samsung Galaxy A52s 5G arrive est Android 11 sous OneUI 3.1. La connectivité est comme prévu : Dual NanoSIM, 5G Sub6, 4G LTE, WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS et USB C.

La face avant de l’appareil est marquée par un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ ou 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sous ce panneau, le lecteur d’empreintes digitales intégré est caché. La caméra frontale est de 32 mégapixels.

Et, suivant les caméras, quatre capteurs sont logés à l’arrière. Le premier est de 64 mégapixels avec une focale f/1.8 équipé d’une stabilisation optique et d’un autofocus.. Le second est un grand angle de 12 mégapixels avec une focale f/2,2.

Le troisième capteur a 5 mégapixels avec une focale f/2,4 et son but est de faire de la macrophotographie et le quatrième a ces mêmes caractéristiquesbien qu’il soit destiné à aider à la profondeur pour les photos avec effet de flou.

Le nouveau Samsung Galaxy A52s a été annoncé au Royaume-Uni, donc pour le moment on ne sait pas s’il atteindra la péninsule. La société sud-coréenne a lancé plusieurs terminaux de cette même famille en Espagne, il est donc probable qu’elle atterrisse sur notre territoire.

Les prix qui sont pris en compte, faisant le change, sont d’environ 480 euros de départ dans le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est disponible en quatre couleurs : noir, vert clair, violet et blanc..