Le Samsung Galaxy A52s 5G obtient une nouvelle option de couleur «Awesome Mint» en Inde; vérifier les spécifications, le prix et d’autres détails

Samsung Galaxy A52s 5G, maintenant en couleur Awesome Mint

Samsung a lancé une nouvelle variante de couleur menthe pour son smartphone Galaxy A52s 5G en Inde. Le téléphone lancé en septembre était disponible en trois couleurs plus tôt. De plus, les clients peuvent bénéficier d’une réduction instantanée sur l’utilisation des cartes bancaires HDFC. Le combiné fonctionne sous Android 11 avec un skin One UI 3 sur le dessus. Il est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G associé à jusqu’à 8 Go de RAM.

Spécifications du Samsung Galaxy A52s 5G

Le Galaxy A52s 5G est livré avec un écran Full HD+ Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces et a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G associé à jusqu’à 8 Go de RAM, le smartphone dispose de 256 Go de stockage embarqué pouvant être étendu via une carte microSD (jusqu’à 1 To). Il a une construction certifiée IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il arbore également un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Pour l’optique, le smartphone dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 64 mégapixels, deux capteurs macro et téléobjectif de 5 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Le téléphone est livré avec une caméra frontale de 32 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A52s 5G contient une batterie de 4 500 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 25 W.

Prix ​​Samsung Galaxy A52s 5G, offres bancaires

La nouvelle option de couleur Awesome Mint du Samsung Galaxy A52s 5G est désormais disponible pour la variante de stockage de 8 Go de RAM + 256 Go, au prix de Rs 37 999. Les trois autres options de couleurs disponibles dès le lancement sont Awesome Black, Awesome Purple et Awesome White.

Les clients possédant des cartes de crédit et de débit HDFC Bank peuvent bénéficier d’un remboursement instantané de Rs 6 000 à l’achat du téléphone.

