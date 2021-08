Le Samsung Galaxy A52S pourrait être le téléphone 5G à 500 $ à battre

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Samsung préparerait un successeur plus puissant au populaire smartphone Galaxy A52. Le nouvel appareil 5G s’appelle probablement le Galaxy A52S et pourrait obtenir un SoC plus jeune et plus rapide sous le capot. Il devrait être lancé plus tard ce mois-ci à environ le même prix de 500 $ que son frère.

Samsung a lancé le Galaxy A52 5G en mars. Le smartphone de milieu de gamme offre un écran 120 Hz agréable, une excellente autonomie, des indices IP et un appareil photo principal performant à un prix de 500 $. Cependant, l’un des plus gros scrupules que nous ayons eu avec lui (voir notre critique) était sa performance moyenne. Il semble que Samsung soit sur le point de corriger cela avec un successeur appelé Galaxy A52S.

Armé du Qualcomm Snapdragon 750G, les performances du Galaxy A52 sont loin derrière les autres téléphones de sa gamme de prix. Lors de nos tests, l’A13 Bionic de l’iPhone SE a facilement battu le SoC Qualcomm. Nous avons noté que le téléphone est convenable pour une utilisation quotidienne, mais qu’on ne peut pas compter sur lui pour soulever des objets lourds.

Une nouvelle fuite montre maintenant que le Galaxy A52S de Samsung sera équipé de la puce Snapdragon 778G plus jeune et plus costaud. Le processeur se trouve également sur les téléphones récemment lancés comme le Motorola Edge 20 et le Honor 50 Pro. Il promet une augmentation des performances de plus de 40% par rapport au Snapdragon 768G qui a alimenté plusieurs appareils de milieu de gamme supérieur l’année dernière. Comme le note la fuite de WinFuture, vous pouvez vous attendre à ce que le Galaxy A52S soit 35% plus rapide que son frère.

La nouvelle série A de Samsung devrait être lancée en Europe avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. D’autres régions devraient obtenir un modèle de 8 Go + 256 Go, selon la fuite.

Il n’y a aucun changement dans les autres spécifications du téléphone. Ainsi, vous obtenez le même panneau Super AMOLED de 6,5 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré, une batterie de 4 500 mAh, une configuration à quatre caméras de 64 MP et un indice de protection IP67. La conception du Galaxy A52S restera également probablement la même que celle des rendus divulgués.

Le téléphone devrait être lancé plus tard ce mois-ci et coûter 449 € (~ 527 $).