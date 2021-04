Le Samsung Galaxy A71 baisse de prix et comprend un cadeau: il coûte 349 € et est livré avec les Galaxy Buds + | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous êtes fidèle aux mobiles Samsung et que vous recherchez une bonne affaire, il y a maintenant une promotion pour faire d’une pierre deux coups: le Galaxy A71 avec une certaine réduction de prix et des écouteurs en cadeau.

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent un mobile avec de bonnes fonctionnalités, qui n’a pas un prix prohibitif et qui vient aussi de Samsung, une firme qui continue de compter des millions d’utilisateurs fidèles. Nous nous référons à l’offre sur le Samsung Galaxy A71 qui est disponible dès maintenant sur Tu.com, la boutique en ligne de Telefónica.

Ce mobile tombe à seulement 349 €, bien qu’avec un plus très intéressant: il est livré avec les Galaxy Buds + en cadeau sans frais supplémentaires. Il est vrai que le mobile lui-même ne coûte que 314 €, bien que sans casque.

Les casques sont évalués à plus de 100 €, il est donc clair que le prix est beaucoup plus compétitif sur Tu.com, qui propose également la livraison gratuite depuis l’Espagne, ce sont donc tous des avantages.

Pack Galaxy A71 + Galaxy Buds +

Les performances du Galaxy A71 sont sans aucun doute excellentes dans pratiquement tous les domaines, et nous l’avons vu de première main dans son analyse, ce qui nous a laissé assez satisfaits.

Avec la refonte de l’interface, un bon appareil photo et un excellent écran AMOLED, C’est un terminal qui dans le milieu de gamme peut affronter les rivaux les plus durs à peler, à commencer par le realme, Xiaomi ou OnePlus, la concurrence féroce venue de Chine.

Comme il est livré avec 128 Go de stockage, il n’est pas nécessaire d’étendre sa capacité avec une microSD, car vous pouvez compter si nécessaire sur des services de stockage en nuage tels que Dropbox ou Google Drive.

Samsung est l’un des fabricants de mobiles les plus importants et les plus prestigieux. Si vous souhaitez acheter l’un de leurs mobiles, dans ce rapport, nous les avons classés par gamme de prix.

Les écouteurs offrent quant à eux un son AKG et une suppression active du bruit, il a donc peu à envier aux autres concurrents qui coûtent beaucoup plus cher, et qui dans ce cas servent à rendre l’offre encore plus attrayante pour ceux qui ont simplement pensé à acheter un téléphone mobile.

L’accord sur le Samsung Galaxy A71 est disponible pour le moment, bien que si l’on regarde l’attractivité du prix, il ne le sera peut-être pas pour beaucoup plus longtemps.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.