Le Samsung Galaxy M33 5G serait de plus en plus proche, disons les dernières fuites dans lesquelles une partie de ses spécifications sont vues | La technologie

Les dernières fuites ont révélé en détail plusieurs des spécifications clés du nouveau Samsung Galaxy M33 5G qui arriverait au début de l’année prochaine.

Nous sommes dans la dernière semaine de l’année, mais cela ne veut pas dire que les fuites ont disparu. Ces jours-ci, il semble que les rumeurs commencent à être encore plus importantes, tout au long de cette journée, nous avons vu comment différentes entreprises et différents fabricants ont été évoqués.

C’est maintenant au tour de Samsung avec son Galaxy M33 5G. Cet appareil a été vu en passant par un test de performance bien connu, Geekbench. Après avoir marché sur ce test, il a laissé plusieurs données vraiment utiles pour pouvoir connaître l’appareil avant son lancement.

La première chose qui a attiré l’attention est son processeur. Le Samsung Galaxy M33 5G aurait l’Exynos 1200 5G à l’intérieur. Cette puce a été développée par la firme sud-coréenne et aurait huit cœurs de traitement répartis comme suit. Le premier cluster serait composé de six cœurs à 2 GHz.

Le second cluster serait composé des deux cœurs restants et pourrait atteindre 2,40 GHz, ce qui indiquerait que le second cluster serait destiné à offrir un surcroît de puissance aux moments les plus nécessaires. Accompagnant ce processeur serait 6 Go de RAM.

L’autonomie serait marquée par une batterie de 6 000 mAh. En ayant cette capacité, il est possible qu’il puisse supporter une journée entière de travail ou même plus d’une journée d’utilisation s’il n’est pas très exigeant. L’écran serait de 6,5 pouces avec une résolution Full HD et la caméra devrait être présente sous la forme d’une encoche.

La section photographique serait composée de quatre capteurs à l’arrière. Le principal serait de 64 mégapixels, tandis que le suivant serait de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Le type de configuration n’est pas encore connu, même si comme il ne s’agit pas d’un terminal haut de gamme, la combinaison de l’ultra grand angle et du zoom n’est pas attendue.