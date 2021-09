Le Samsung Galaxy M52 5G est là avec un chipset Snapdragon 778G, un écran AMOLED 120 Hz

Samsung a discrètement annoncé le Galaxy M52 5G, un nouveau téléphone de milieu de gamme basé sur le Galaxy A52s.

Selon la page de destination du Galaxy M52 5G sur le site officiel polonais de Samsung, repéré pour la première fois par le leaker Roland Quandt, le téléphone dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La découpe centrée en haut de l’écran abrite une impressionnante caméra selfie 32MP.

Le dernier mid-ranger de Samsung semble avoir le même chipset 6 nm Snapdragon 778G sous le capot que le Galaxy A52s, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Il dispose d’un système de caméra à triple objectif à l’arrière, avec un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 12 MP et un objectif macro de 5 MP.

Le téléphone dispose également d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W, d’un capteur d’empreintes digitales latéral, d’un port USB-C, d’un emplacement pour carte microSD et de la prise en charge de Dolby Atmos. Étonnamment, cependant, le téléphone n’inclut pas de prise casque 3,5 mm.

Comme prévu, le Galaxy M52 5G fonctionne sous Android 11 avec One UI 3.1 de Samsung en plus. Tout comme les meilleurs téléphones Android de Samsung, le milieu de gamme devrait recevoir trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Le Galaxy M52 5G devrait être commercialisé en Europe à partir du 28 septembre. Il devrait également faire ses débuts en Inde le même jour. Malheureusement, il n’y a pas de mot sur les prix à ce stade.

