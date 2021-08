Le Samsung Galaxy Note 20 bénéficie désormais de 229 € de réduction : l’un des meilleurs téléphones Samsung, en solde | La technologie

Parmi les mobiles haut de gamme les plus en vue, il y a plusieurs modèles Samsung, en particulier le Galaxy S21 et le Galaxy Note 20, qui, étant en vente depuis un peu plus longtemps, ont commencé à baisser et à beaucoup de prix.

La concurrence entre Apple et Samsung est toujours vive, malgré le fait qu’il existe de nombreuses autres marques qui ont tenté d’entrer en conflit avec certains mobiles haut de gamme qui valent sans aucun doute la peine, comme c’est le cas avec Oppo, OnePlus ou Xiaomi lui-même.

Cependant, l’attrait des meilleurs mobiles Samsung se mesure à leur écran AMOLED et à la qualité de leurs caméras, difficile à égaler pour la concurrence, donc même si plus d’un an s’est écoulé depuis son lancement, le Samsung Galaxy Note 20 reste l’un des téléphones les plus marquants du marché.

Encore plus alors Vous pouvez l’obtenir beaucoup moins cher, comme maintenant sur Amazon, qui vend le Note 20 à prix réduit seulement 699 euros. C’est un prix compétitif qui comprend plus de 200 euros de remise par rapport à son prix d’origine.

C’est l’un des produits phares de Samsung en ce moment, avec un écran AMOLED spectaculaire et un appareil photo comparable à peu de concurrents.

Il faut préciser que cette offre affecte la version avec 4G, pas celle avec 5G, bien qu’à la vitesse à laquelle les réseaux mobiles sont déployés, cela vous donnera sûrement plus qu’assez de temps pour amortir votre nouveau téléphone avant que la 5G ne soit majoritairement adoptée tout au long le territoire.

Pour le reste, il dispose d’une dalle Full HD+ de grande qualité et large, avec 6,7 pouces de diagonale. Livré avec le Samsung Galaxy S Pen inclus en cadeau, comme d’habitude dans la gamme Note de la firme coréenne.

Avec 256 Go de capacité, vous ne manquerez pas non plus de stockage supplémentaire, et c’est que dans la gamme premium, il est tout à fait normal que le saut à quelque chose de plus de 128 Go ait déjà été fait.

Pour les performances, il n’a rien ou peu à envier au nouveau Galaxy S21, puisque L’Exynos 990 était autrefois un processeur avec de nombreuses garanties Aujourd’hui, il peut continuer à exécuter absolument n’importe quelle application Android.

Comme presque toujours chez Amazon, la livraison est gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime.