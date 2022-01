Le Samsung Galaxy Note10 et le Galaxy Fold d’origine rejoignent Android 12 avec One UI 4 Party

Datant de l’ère Ice Cream Sandwich et Jelly Bean, Samsung était connu pour prendre son temps pour mettre à jour ses appareils vers les nouvelles versions d’Android. Cependant, depuis la sortie initiale de One UI fin 2018, la société a essayé d’améliorer son jeu, et avec le déploiement d’Android 12 et One UI 4 cette année, elle a réussi à élever la barre à un nouveau niveau. Rien que cette semaine, Samsung a mis à jour les Galaxy S20 FE, S10, Note20, Z Flip, Tab S7 et quelques autres appareils pliables vers la dernière version d’Android. Le Galaxy Note10 et le Galaxy Fold d’origine rejoignent désormais ces appareils.

Comme repéré par SamMobile, les variantes alimentées par Exynos 9825 des Galaxy Note10, Note 10+ et Note10+ 5G sont actuellement mises à jour vers Android 12 en Suisse. Le firmware porte le numéro de build GULD et contient également le correctif de sécurité de janvier 2022. La mise à jour stable du système d’exploitation pour la série Note10 intervient moins d’une semaine après que Samsung a publié sa troisième version bêta de One UI 4 en Corée du Sud. De plus, le Galaxy Fold 4G d’origine reçoit également la mise à jour Android 12/One UI 4. Le firmware GUL9 est actuellement disponible en France, bien qu’il porte le correctif de sécurité de décembre 2021.

Si vous habitez dans l’une des deux régions mentionnées ci-dessus, vous devriez bientôt obtenir une mise à jour OTA sur votre appareil. Sinon, vous pouvez essayer manuellement de télécharger la mise à jour via Paramètres > Mise à jour du logiciel.

Jusqu’à présent, Samsung a mis à jour ou est en train de mettre à jour tous ses principaux téléphones phares et premium sortis au cours des trois dernières années vers la dernière version d’Android. En comparaison, d’autres fabricants Android ont à peu près réussi à mettre à jour leurs appareils phares 2021 vers Android 12. Avec son rythme de déploiement rapide, Samsung a réussi à battre son propre calendrier de mise à jour One UI 4 pour la plupart de ses appareils de plus de quelques mois. . Un travail impressionnant, Samsung — continuez comme ça !

