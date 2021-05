Le Samsung Galaxy S20 FE 4G avec Snapdragon 865 devient officiel

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Samsung a lancé la version Snapdragon 865 du Galaxy S20 FE 4G.Le téléphone est identique à ses modèles Exynos et 5G, à l’exception de l’absence du modem Snapdragon X55.Il devrait également coûter le même prix que le modèle Exynos 990 actuel.

Samsung a rafraîchi le Galaxy S20 FE avec un nouveau modèle uniquement 4G. Contrairement à la variante LTE précédente du téléphone qui comportait le chipset Exynos 990, le nouveau téléphone embarque un processeur Snapdragon 865.

Le modèle 5G actuel comprend également le Snapdragon 865, comme les téléphones plus chers de la série S20. Cependant, le nouveau Galaxy S20 FE abandonne le modem Snapdragon X55 qui permet la connectivité 5G. Sinon, les modèles 5G et 4G du téléphone sont identiques en termes de conception et de spécifications.

Alors pourquoi Samsung a-t-il lancé ce modèle? Eh bien, d’une part, le Galaxy S20 FE alimenté par Exynos 990 qui se vend dans des régions comme l’Inde et l’Europe est sans aucun doute sous-alimenté par rapport à son processeur Snapdragon 865. Donc, lui donner un rafraîchissement du chipset est une bonne décision de la part de Samsung. La pénurie mondiale de chipsets aurait également pu contraindre l’entreprise à effectuer ce changement.

On s’attend à ce que l’ancien modèle 4G du Galaxy S20 FE disparaisse bientôt des magasins Samsung et soit remplacé par cette nouvelle version.

Prix ​​et spécifications du Samsung Galaxy S20 FE 4G

Le nouveau Samsung Galaxy S20 FE 4G avec le SoC Snapdragon 865 devrait coûter le même prix que son homologue Exynos.

Il est actuellement disponible en Malaisie (via AndroidHeadlines) pour 2299 ringgit (~ 560 $) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version 12 Go de RAM coûte 1999 ringgit (~ 485 $).

Le téléphone est également répertorié sur les sites Web de Samsung en Allemagne et en Suède. Cependant, le prix n’est pas mentionné dans les annonces. Nous prévoyons qu’il commencera à 599 €, le même que le modèle Exynos existant.

Si vous n’êtes pas convaincu par le nouveau Galaxy S20 FE, vous voudrez peut-être attendre le Galaxy S21 FE. Le dernier téléphone Fan Edition devrait arborer le SoC phare Snapdragon 888 et devrait idéalement être proposé à un prix attractif. Étant donné que la série S21 est déjà 200 $ moins chère que son prédécesseur, il sera intéressant de voir à quel point Samsung peut aller pour le nouveau FE.