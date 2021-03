Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est enfin lancé en Inde

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Samsung a lancé le Galaxy S20 FE 5G en Inde, qui remplace le SoC Exynos 990 du modèle 4G par un chipset Snapdragon 865.

Samsung a lancé le Galaxy S20 Fan Edition (FE) dans la seconde moitié de 2020, mais le téléphone était disponible en versions 4G et 5G. Seule la version 4G a fait son chemin en Inde à l’époque, mais le fabricant coréen a maintenant officiellement lancé le modèle 5G sur le marché.

Bien sûr, l’Inde ne dispose pas encore de réseaux 5G, il s’agit donc davantage d’un cas de pérennité plutôt que de pouvoir tirer parti de la 5G dès maintenant. Mais une des principales raisons d’accueillir la sortie du Galaxy S20 FE 5G dans le pays est le processeur.

Le Galaxy S20 FE 4G offrait le chipset Exynos 990 de Samsung, tandis que le modèle 5G offrait le processeur Snapdragon 865. Nos propres tests Exynos 990 par rapport au Snapdragon 865 ont montré un écart énorme dans les performances du GPU entre les deux SoC, le chipset de Qualcomm progressant considérablement. En fait, un test Speed ​​Test G que nous avons effectué l’année dernière a révélé que le Galaxy S20 Plus avec Exynos 990 était pire que le Galaxy S10 5G avec Snapdragon 855 en ce qui concerne les performances du GPU. Découvrez-le ci-dessous.

En d’autres termes, les joueurs mobiles voudront choisir le modèle 5G s’ils envisageaient la version 4G pour commencer.

Le Galaxy S20 FE 5G est par ailleurs identique au modèle 4G. Cela signifie un écran OLED FHD + 120 Hz de 6,5 pouces, une classification IP68, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Vous obtenez également cette batterie de 4500 mAh avec des capacités de charge filaire de 25 W, une charge sans fil et une prise en charge de la charge sans fil inversée.

La variante 5G de Samsung contient également la même configuration de caméra, avec un jeu de tir selfie de 32MP et un combo polyvalent de triple caméra arrière (12MP principal, 12MP ultra-large, 8MP 3X téléobjectif).

Samsung dit que le prix du Galaxy S20 FE 5G est fixé à 55999 Rs (~ 762 $), mais note que vous obtiendrez une remise instantanée de 8000 Rs (~ 109 $). Cela signifie que vous payez effectivement Rs 47 999 (~ 653 $) à la place. Le téléphone est disponible via Samsung.com, les magasins exclusifs Samsung, Amazon Inde et d’autres partenaires de vente au détail. Vous pouvez également l’obtenir dans les options de couleur Cloud Mint, Cloud Navy et Cloud Lavender.