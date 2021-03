Le Samsung Galaxy S20 FE de Mobile Phone Direct est l’une des meilleures offres de téléphonie du moment

Les téléphones Samsung Galaxy S20 FE sont deux des meilleurs combinés des 12 derniers mois. Pourquoi? Le Galaxy S20 FE et le Galaxy S20 FE 5G de Samsung vous offrent au moins 90% de l’expérience des téléphones Samsung les plus chers et vous font économiser des centaines de livres.

Vous pouvez actuellement obtenir le Samsung Galaxy S20 FE dans le cadre d’un contrat de 30 £ par mois auprès de Mobile Phones Direct, avec 45 Go de données.

Vous voulez la 5G? Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est disponible sans coût initial sur les plans à partir de seulement 34 £ par mois.

Offres Samsung Galaxy S20 FE chez Mobile Phones Direct

Offres Samsung Galaxy S20 FE 5G chez Mobile Phones Direct

Un regard plus approfondi sur la famille Samsung Galaxy FE

Si vous n’êtes pas convaincu par la vente en une phrase de ces téléphones Samsung de la série FE, regardons un peu plus près.

La première caractéristique de ces deux téléphones est qu’ils ont le même niveau de puissance que les produits phares les plus chers de 2020, tels que le Samsung Galaxy S20 Ultra. Vous obtenez le même Exynos 990 dans le Samsung Galaxy S20 FE 4G, et le encore meilleur Qualcomm Snapdragon 865 dans le combiné 5G élévateur.

Les deux téléphones côtoient des jeux haut de gamme comme Asphalt 9 et Fortnite, et se sentent bien au jour le jour. Pas de décalage. Pas d’attente. Ces téléphones bougent plus vite que vos doigts.

(Crédit d’image: Samsung)

Leurs écrans de 6,5 pouces sont également d’excellentes toiles pour les jeux et la vidéo. Et comme les meilleurs téléphones Samsung, ils ont des écrans Super AMOLED, pour un contraste imbattable et des couleurs vives.

Ne confondez pas la série FE comme un ensemble de téléphones pour les personnes qui veulent juste le nom Samsung Galaxy, pour moins d’argent. Ils sont incroyablement capables, avec des fonctionnalités de niveau passionné.

La batterie est plus une preuve. Une capacité de 4500 mAh est suffisante pour vous permettre de passer une bonne journée d’utilisation qui comprend des vidéos YouTube, un streaming de podcast et un flux sans fin de messages WhatsApp. À en juger par nos tests, vous obtiendrez une endurance encore meilleure avec le Samsung Galaxy S20 FE 5G, grâce à son processeur ultra-efficace Snapdragon 865.

Bien sûr, la raison de la mise à niveau vers le Galaxy S20 FE 5G que Samsung souhaite installer dans les néons est Internet mobile 5G.

Cela vous permet d’atteindre des vitesses de téléchargement moyennes de 100 à 200 Mbps, beaucoup plus rapides que le haut débit domestique de la plupart des gens. Et vous atteindrez même des pics allant jusqu’à 1 Gbps dans certaines régions du pays.

Vous ne savez pas si la 5G est encore dans votre région? Tous les principaux réseaux téléphoniques britanniques proposent des cartes de couverture, et même si vous n’êtes pas encore couvert, c’est une bonne fonctionnalité à avoir pour les années à venir.

Un appareil photo vraiment polyvalent

C’est assez de la vente difficile sur la 5G. Les versions 4G et 5G du Samsung Galaxy S20 FE correspondent à l’autre domaine crucial de la technologie du téléphone: l’appareil photo. Et ils ont l’une des baies les plus polyvalentes que vous trouverez au prix.

À l’arrière, vous obtenez trois caméras, qui offrent toutes un champ de vision différent. L’appareil photo numéro un est doté d’un brillant capteur de 12 mégapixels, le même que celui utilisé dans le Samsung Galaxy S20 plein prix.

Il prend de superbes photos et dispose d’un mode nuit qui rend vos photos éclatantes et claires même s’il n’y a presque pas de lumière avec laquelle travailler.

Cependant, la caméra numéro deux est la vraie valeur aberrante. Il s’agit d’un zoom optique 3x avec stabilisation optique de l’image. Il vous permet de prendre des photos claires de sites lointains en vacances – ce que nous attendons tous avec impatience – ou des photos nettes de chiens courant joyeusement dans le parc.

Il est rare de voir un vrai zoom optique 3x à ce prix, et c’est l’une des meilleures fonctionnalités du Samsung Galaxy S20 FE. Mais Samsung n’a pas terminé là-bas – vous pouvez vous rapprocher encore plus de votre sujet avec le zoom spatial 30x de la gamme Galaxy S20 FE.

Cela vous donne la capacité époustouflante de vous rapprocher vraiment de votre sujet, même s’il est éloigné – c’est une fonctionnalité incroyable, et va changer la façon dont vous prenez des photos pour toujours.

(Crédit d’image: Samsung)

La dernière caméra arrière est une ultra-large de 12 mégapixels, indispensable pour photographier de gros objets de près, comme des immeubles imposants.

Un zoom, un appareil photo principal fantastique et un écran large: que demander de plus? Le Samsung Galaxy S20 FE enregistre également de belles vidéos 4K stabilisées jusqu’à 60 images par seconde. Vous pouvez également basculer entre les niveaux de zoom lorsque vous filmez une vidéo, pour un montage astucieux à la volée.

La caméra selfie Samsung Galaxy S20 FE mérite également une mention. Il dispose d’un capteur ultra-haute résolution de 32 mégapixels et utilise le binning de pixels pour vous assurer d’obtenir des images nettes et nettes dans toutes les conditions d’éclairage. Quatre pixels de capteur s’associent pour produire un pixel dans l’image finale, pour des résultats à faible bruit et haute fidélité.

Vous ne pourriez pas demander beaucoup plus, mais Samsung va encore un peu plus loin. Achetez sur Mobile Phones Direct et vous pourrez obtenir le Samsung Galaxy S20 FE et le Samsung Galaxy S20 FE 5G dans l’une des six couleurs différentes.

Le bleu marine et le blanc sont là pour ceux qui recherchent un look traditionnel, mais pourquoi ne pas envisager le vert menthe, le rouge, l’orange et la lavande plus jazzés aussi? Rendez-vous sur Mobile Phones Direct pour voir toutes les dernières offres Samsung Galaxy S20 FE et Samsung Galaxy S20 FE 5G d’O2, Three et Vodafone.

Offres Samsung Galaxy S20 FE chez Mobile Phones Direct

Offres Samsung Galaxy S20 FE 5G chez Mobile Phones Direct