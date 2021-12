Le Samsung Galaxy S20 FE vaut toujours la peine d’être acheté en 2021

David Imel / Autorité Android

Alors que nous tirons notre propre conclusion, nous voulions également entendre les lecteurs s’ils pensent que le Galaxy S20 FE est toujours une proposition attrayante. Les résultats du sondage sont maintenant disponibles.

Samsung Galaxy S20 FE un an plus tard : cela vaut-il toujours la peine d’acheter ?

Résultats

Ce sondage est tombé à un peu moins de 1 000 votes depuis sa mise en ligne le 4 décembre. Cela dit, le taux de réponse resterait probablement assez cohérent même si davantage de lecteurs pesaient.

La grande majorité des personnes interrogées (85,3%) pensent toujours que le Samsung Galaxy S20 FE vaut toujours la peine d’être acheté. Seulement 14,7% des personnes interrogées pensent que le téléphone ne vaut plus la peine d’être envisagé.

Voir également: Notre avis original sur le Samsung Galaxy S20 FE

Nous pensons que les deux réponses sont valables. D’après nos expériences à long terme, le Galaxy S20 FE offrait un excellent rapport qualité-prix à son prix de lancement de 699 $, et encore plus maintenant qu’il est moins cher. Ses spécifications et ses performances tiennent toujours un an plus tard. La durée de vie de la batterie est impressionnante, tandis que One UI reste un point fort sur les téléphones Samsung en général.

Bien sûr, il y a des inconvénients. Le modèle Exynos est à la traîne par rapport à son homologue Snapdragon, le dos en verre n’est pas aussi agréable en main que le verre réel, tandis que les performances de l’appareil photo du téléphone peuvent être aléatoires.

Vos commentaires

Farhad Ahmad Tajuddin : Avec le S21 FE, j’utiliserai Snapdragon 888 (qui est sujet à la surchauffe) et aucun support de carte microSD, j’achèterais toujours le S20 FE. C’est à peu près le smartphone phare pris en charge par DeX le moins cher que l’argent puisse acheter. Sachouba : Je n’ai vraiment pas le même avis que toi sur ce téléphone. Je possède la version 5G avec un Snapdragon 865. Les performances sont de premier ordre, la durée de vie de la batterie est vraiment excellente, One UI est génial. La charge rapide est tout à fait respectable à 25W. Il ne charge pas le téléphone en 30 minutes, mais combiné à la grande autonomie de la batterie, il vous permet d’obtenir quelques heures supplémentaires d’autonomie en quelques minutes de charge et est beaucoup plus rapide qu’une charge de 15 W. JN : Grâce à S20 FE, je ne suis plus un iDiot. Affichage 120hz et bonnes performances pour un prix décent. Apple déteste le Brésil/les Brésiliens et c’est un fait que j’ai mis trop de temps à réaliser. Samsung Global fait tout le contraire, apporte l’amour, soutient les événements sportifs, les athlètes, travaille pour ajuster les prix ici au Brésil et donc… xoxoxoxo Samsung vous êtes le meilleur ! ??

C’est tout pour ce sondage Samsung Galaxy S20 FE. Avez-vous d’autres réflexions sur le téléphone ou les résultats ? Assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.

