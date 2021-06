Le Samsung Galaxy S21 5G Olympic Games Edition devient officiel au Japon

Mise à jour : 2 juin 2021 (8 h 25 HE): Le Samsung Galaxy S21 Olympic Games Edition est désormais disponible à l’achat au Japon. Le téléphone sera vendu par NTT Docomo dans le pays hôte des jeux pour 112 464 yens (~ 1 026 $).

Article original : 19 mai 2021 (8 h 17 HE): Il semble que les Jeux olympiques de Tokyo se déroulent enfin plus tard cette année. En l’honneur des jeux, Samsung lance un modèle unique de Galaxy S21 5G.

Surnommé l’édition Jeux olympiques (h/t Android Headlines), le Galaxy S21 5G rafraîchi contient les mêmes composants internes avec une couche de peinture différente. Son extérieur arbore un coloris violet beaucoup plus profond bordé de garnitures dorées. Sa plaque arrière arbore également les cinq anneaux olympiques habituels et un logo Docomo – l’opérateur japonais proposant le téléphone.

Comme il s’agit d’un Galaxy S21 5G standard, il n’y a rien d’anormal en termes de spécifications. Il contient un écran AMOLED de 6,2 pouces, un SoC Snapdragon 888 et une matrice de trois caméras à l’arrière. Les acheteurs bénéficient également de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage interne et d’une batterie de 4 000 mAh.

Samsung n’est pas étranger aux combinés commémoratifs et en édition limitée. Le Galaxy Note 10 Plus Star Wars Special Edition me vient à l’esprit. Le S20 Plus a également vu une version ultra rose sous la forme de l’édition BTS.

Notamment, le S20 Plus était initialement prévu pour commémorer les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Ceux prévus ont été annulés lorsque les jeux ont été retardés l’année dernière.

Bien que les jeux débutent en juillet, le Galaxy S21 5G Olympic Edition arrive “après début juin”. Aucun prix n’est associé à l’annonce. Même si vous en vouliez un, il est probable que le téléphone verra une sortie limitée au Japon. Cependant, cela ne nous dérangerait pas de voir cette peinture violet foncé apparaître sur davantage de smartphones Samsung à l’avenir.