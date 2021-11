Le Samsung Galaxy S21 commencerait à recevoir Android 12 à partir d’aujourd’hui avec One UI 4 | La technologie

Samsung a commencé à mettre à jour ses terminaux vers la nouvelle version d’Android, bien que le premier à profiter d’Android 12 avec One UI 4 sera le Samsung Galaxy S21.

Le lancement d’Android 12 par Google a lancé une course aux mises à jour. Et, est-ce que le reste des fabricants ont dû mettre les batteries pour adapter cette nouvelle version du système d’exploitation de ceux de Mountain View afin de mettre à jour leurs appareils le plus rapidement possible.

Ce n’est pas une tâche facile ou à prendre à la légère, de nombreux fabricants ont une couche de personnalisation complexe et pleine d’options partout. En ayant cet extra, l’intégration avec Android 12 est compliquée et, c’est qu’ils doivent mettre à jour à la fois le système téléphonique et la couche de personnalisation.

Samsung est l’une des entreprises à qui cela arrive, mais elle a mis les batteries pour s’assurer que l’arrivée d’Android 12 coïncide avec le lancement de sa nouvelle version de One UI. Les smartphones de la firme sud-coréenne qui seront les premiers à tester la nouvelle version du système d’exploitation de Google sont les Galaxy S21.

Le communiqué de Samsung indique que, pour le moment, il n’atteindra que ceux de cette famille : Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra. La nouvelle ne laissera peut-être pas un goût plus agréable dans la bouche aux utilisateurs d’appareils haut de gamme des années précédentes ou même à ceux dotés de terminaux de milieu de gamme.

Bien sûr, on s’attend à ce qu’il atteigne d’abord les terminaux haut de gamme de la génération précédente et, plus tard, il commence à atteindre le reste des appareils. Les améliorations apportées à One UI 4 sont nombreuses, bien que la plus frappante soit un changement de conception qui accentue les améliorations esthétiques d’Android 12.

Si vous n’avez pas envie d’attendre et que vous possédez un terminal de la famille Galaxy S20 ou Note 20, Samsung a lancé la période de test de la version bêta de One UI 4 pour ces terminaux. Vous pouvez satisfaire votre curiosité, même s’il s’agit d’une version d’essai, il est conseillé de l’installer en sachant qu’il peut y avoir de petites erreurs.