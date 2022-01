Le Samsung Galaxy S21 FE apporte une bonté phare pour 699 $

Malgré les spéculations antérieures selon lesquelles il serait annulé, le Samsung Galaxy S21 FE est désormais officiel, ajoutant à la vague de modèles Galaxy S21 de Samsung.

Comme son prédécesseur, le Galaxy S21 FE a été dépouillé de certaines des pièces les plus chères du S21 ordinaire, tout en conservant certaines des spécifications et fonctionnalités phares. Par exemple, il est alimenté par le chipset Snapdragon 888 basé sur 5 nm de Qualcomm, le même processeur trouvé dans les meilleurs téléphones Android de Samsung l’année dernière, en particulier ceux vendus aux États-Unis.

Le téléphone est doté d’un écran FullHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une animation et une expérience de jeu ultra fluides. C’est légèrement plus petit que l’écran de son prédécesseur, il est donc logique que le téléphone soit légèrement plus compact que le S20 FE à 74,5 x 155,7 x 7,9 mm. Le S21 FE est également plus léger que le modèle FE précédent, avec un poids de 177 g contre 190 g.

Il contient une batterie de 4 500 mAh qui prend en charge une charge filaire rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W. Avec cette capacité, Samsung prétend que vous pouvez recharger le téléphone à plus de 50 % en seulement 30 minutes. Cela dit, vous devrez toujours acheter le chargeur séparément.

À l’arrière, le Galaxy S21 FE comprend une configuration à triple caméra composée d’un tireur ultra-large de 12 MP, d’une caméra large de 12 MP et d’un téléobjectif de 8 MP. Le tireur avant est un appareil photo 32MP. Bien sûr, la bosse de l’appareil photo est inspirée du design du Galaxy S21, se fondant dans le cadre latéral droit du téléphone.

En tant que téléphone économique, le Galaxy S21 FE a naturellement un dos en plastique et des rails latéraux en métal, avec une finition mate. Samsung proposera l’appareil en quatre coloris : olive, lavande, blanc et graphite. Il sera livré avec One UI 4 (Android 12) prêt à l’emploi.

Il sera mis en vente le 11 janvier au même prix que le Galaxy S20 FE : 699 $. Le modèle de base dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, mais une configuration 8 Go/256 Go est également disponible.

