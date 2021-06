Le Samsung Galaxy S21 FE aurait été retardé pour cette raison

TL;DR

Samsung aurait retardé le lancement du Galaxy S21 FE. La société pourrait organiser son prochain événement Unpacked à la fin de la première semaine ou de la deuxième semaine d’août.

Le Samsung Galaxy S21 FE est peut-être le téléphone le plus attendu du moment. Cependant, plusieurs rapports suggèrent maintenant que nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps pour voir le téléphone en chair et en os.

Selon Yonhap News, Samsung a retardé le lancement du Galaxy S21 FE à septembre ou octobre. Le téléphone devait auparavant être lancé en août conformément à une feuille de route du produit divulguée.

Le rapport affirme en outre que Samsung a décidé de repousser le lancement du Galaxy S21 FE à l’automne afin de concentrer ses efforts marketing sur ses téléphones pliables.

Sur la base d’une fuite d’un pronostiqueur crédible, nous avons récemment signalé que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 pourraient être lancés le 3 août. Cependant, Yonhap affirme que la date est incorrecte et nous devrions plutôt nous attendre à ce que Samsung organise son événement Unpacked pour le pliable. téléphones, la Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds 2 plus tard au cours de la première semaine ou de la deuxième semaine d’août.

Pendant ce temps, un autre rapport a récemment affirmé que Samsung avait interrompu la production du Galaxy S21 FE en raison de la pénurie mondiale de puces. Samsung a ensuite démenti le rapport, affirmant que rien n’avait été décidé concernant la prétendue suspension de la production.

Quelle que soit la raison, il semble que nous devrons attendre un moment avant de pouvoir déballer le Galaxy S21 FE. D’ici là, les nouveaux pliables de Samsung feront de leur mieux pour combler le vide de la série Note cette année. Voyons comment le pipeline de produits remanié de Samsung fonctionne à long terme.