Le Samsung Galaxy S21 FE chinois passe apparemment par TENAA

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Un téléphone censé être le Samsung Galaxy S21 FE est passé par TENAA. La liste révèle les dimensions de l’appareil, la capacité de la batterie, etc.

Un téléphone censé être le Samsung Galaxy S21 FE est récemment passé par la FCC, révélant quelques détails clés dans le processus. Maintenant, la variante chinoise de l’appareil est apparemment également passée par l’agence de certification TENAA.

La liste, telle que rapportée par MyFixGuide, suggère que l’appareil en question porte le numéro de modèle SM-G9900. En comparaison, le modèle américain Galaxy S21 FE utiliserait l’étiquette SM-G990U. Néanmoins, l’appareil répertorié par TENAA serait doté d’une prise en charge double SIM et double veille avec connectivité 5G.

Les détails de mesure ont également fait surface. Selon la liste, l’appareil peut mesurer 7,9 mm d’épaisseur avec une longueur de 155,7 mm. Notamment, la largeur du téléphone est indiquée comme “4,5 mm”, mais c’est presque certainement une erreur. Comme référence, le Galaxy S20 FE mesure 159,8 mm de longueur, 74,5 mm de largeur et 8,4 mm de profondeur. Un corps plus petit rendrait le S21 FE un peu plus facile à manipuler.

Les autres chiffres cités incluent un écran de 6,4 pouces avec une batterie de 4 370 mAh. Samsung pourrait commercialiser ce dernier comme une batterie de 4 500 mAh.

En ajoutant ces détails à la liste FCC, nous pouvons également conclure que le S21 FE comportera une charge de 45 W et un SoC Snapdragon 888. La prise en charge Wi-Fi 6, la prise en charge Bluetooth 5.0, NFC et le transfert d’alimentation sans fil font également la différence.

Nous ne pouvons pas trouver la liste TENAA nous-mêmes, alors prenez ces détails avec une pincée de sel. De plus, ne soyez pas trop surpris si les variantes chinoise et américaine diffèrent de plusieurs manières. Nous devrons peut-être attendre un bon moment pour la confirmation, aussi. Le Galaxy S21 FE devrait être lancé après le Galaxy Z Fold 3, qui devrait faire ses débuts fin juillet ou début août.