Le Samsung Galaxy S21 FE débarque en Inde pour Rs 50 000

TL;DR

Samsung a annoncé le Galaxy S21 FE en Inde. Le téléphone contient un AMOLED de 6,4 pouces, le SoC Exynos 2100 et une batterie de 4 500 mAh. Le prix commence à Rs 49 999.

Le dernier téléphone « fan edition » contient un FHD+ AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 15 W, et un ensemble de caméras arrière de 12 MP + 12 MP + 8 MP. Il y a aussi un tireur selfie 32MP.

Notamment, alors que le téléphone est disponible avec le SoC Snapdragon 888 sur d’autres marchés, l’Inde obtient le SoC Exynos 2100. Il est associé à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

Le téléphone prend également en charge la 5G, un indice IP68 et One UI 4 basé sur Android 12 prêt à l’emploi.

Samsung Galaxy S21 FE : Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy S21 FE sera disponible auprès d’Amazon, de Samsung India et d’autres détaillants en Inde à partir du 11 janvier, à partir de 49 999 Rs (~ 673 $) pour l’option de stockage 8 Go de RAM/128 Go.

La variante de stockage de 256 Go est un peu plus chère à Rs 53 999 (~ 726 $). Les coloris proposés incluent Olive, Lavande, Blanc et Graphite.

