Le Samsung Galaxy S21 FE devrait passer en précommande en octobre

Une nouvelle fuite a révélé les prétendues dates de précommande et de lancement sur le marché du Samsung Galaxy S21 FE. Le téléphone pourrait n’être lancé qu’en octobre, à peu près au même moment que la série Pixel 6 de Google.

À l’heure actuelle, la date de lancement du Samsung Galaxy S21 FE est à peu près devenue un jeu de devinettes. Leaks a d’abord prédit que le téléphone serait lancé en août. Il a également été question de l’annulation de l’appareil. Plus récemment, une fuite a suggéré que la dernière édition Fan pourrait être lancée le 8 septembre, rapidement suivie d’un autre rapport de la Corée du Sud suggérant que le téléphone pourrait subir de nouveaux retards. Maintenant, nous avons deux nouvelles dates de sortie sur le marché possibles à partager avec vous, gracieuseté du pronostiqueur Jon Prosser de FrontPageTech.

Les sources de Prosser lui disent que le Samsung Galaxy S21 FE sera effectivement lancé en octobre. Il n’a pas la date exacte de révélation, mais selon les informations qu’il a reçues, le téléphone devrait être en pré-commande à partir du 20 octobre. Le lancement sur le marché du Galaxy S21 FE devrait suivre une semaine plus tard, le 28 octobre.

Rappelez-vous, ce n’est encore que des conjectures et ce n’est qu’un moyen de vous tenir au courant du moment où vous pouvez vous attendre au produit phare abordable très attendu de Samsung. La pénurie mondiale de puces peut avoir un rôle à jouer dans les retards de lancement auxquels le téléphone est confronté. Nous vous informerons lorsque nous entendrons des informations concrètes provenant de sources plus fiables ou de l’entreprise elle-même.

Pendant ce temps, Prosser réitère également que le Galaxy S21 FE sera lancé dans les coloris graphite, blanc, vert olive et lavande. Les options de stockage doivent inclure des variantes de 128 Go et 256 Go. Ceux-ci pourraient ne pas être extensibles, car un manuel d’utilisation divulgué a récemment suggéré que le téléphone n’aurait pas de slot MicroSD.