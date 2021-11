Le Samsung Galaxy S21 FE fuit à nouveau avant le lancement du CES 2022; de nouveaux visuels suggèrent un écran plus grand, une batterie

Le S21 FE pourrait être équipé d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,4 pouces. (Pièces de monnaie)

Le Galaxy S21 Fan Edition (FE) qui n’a pas encore été annoncé par Samsung a de nouveau fui. Comme son prédécesseur, le S20 FE, qui a servi de contrepartie budgétaire au Galaxy S20, le Galaxy S21 FE est susceptible de servir d’alternative plus conviviale au produit phare actuel.

Les images marketing divulguées de Coinbrs montrent des visuels de l’appareil qui, sans surprise, ressemblent étroitement au S21. Les images corroborent une grande partie de ce qui se trouvait dans le manuel d’utilisation du S21 FE, divulgué en septembre.

Coinbrs a noté que l’appareil aurait trois caméras montées à l’arrière – un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle et un capteur de profondeur. Il aurait une encoche perforée avec une caméra selfie 32MP à l’avant. Le lecteur d’empreintes digitales est également intégré à l’écran.

Le S21 FE est susceptible d’avoir un écran légèrement plus grand que le modèle de base de son homologue premium – le Galaxy S21 a un écran de 6,2 pouces. Le S21 FE pourrait être équipé d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,4 pouces.

Selon Coinbrs, l’appareil pourrait également être livré avec une batterie plus grande de 4 500 mAh prenant en charge une charge rapide de 15 W. Le Galaxy S21 dispose d’une batterie de 4 000 mAh. Le S21 FE sera probablement alimenté par le Snapdragon 888 ou l’Exynos 2100, selon les conditions du marché, et disposera de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

En juin, des rumeurs circulaient selon lesquelles la pénurie de puces qui sévit chez les fabricants de smartphones du monde entier pourrait obliger Samsung à arrêter la production du S21 FE. Alors que le géant sud-coréen de l’électronique n’a pas officiellement confirmé le S21 FE, Coinbrs a affirmé que le téléphone serait officiellement révélé le 4 janvier avant le CES 2022.

Samsung a annoncé que le Galaxy S21, le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy S21 Plus commenceraient à recevoir la mise à jour logicielle One UI 4, basée sur Android 12, à partir d’aujourd’hui.

